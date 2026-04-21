Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Contraloría supervisó las obras del nuevo hospital de Caballococha, en Loreto. Foto: Contraloría
Contraloría supervisó las obras del nuevo hospital de Caballococha, en Loreto. Foto: Contraloría
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República realizó una intervención sorpresiva en la ciudad de Caballococha, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde encontró el funcionamiento de una fábrica de chocolates dentro del terreno destinado a la construcción del nuevo hospital valorizado en más de S/ 159 millones. Para llegar a la zona, los auditores recorrieron más de 16 horas por vía fluvial desde Iquitos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.