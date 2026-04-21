La Contraloría General de la República realizó una intervención sorpresiva en la ciudad de Caballococha, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde encontró el funcionamiento de una fábrica de chocolates dentro del terreno destinado a la construcción del nuevo hospital valorizado en más de S/ 159 millones. Para llegar a la zona, los auditores recorrieron más de 16 horas por vía fluvial desde Iquitos.

Durante el Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario, se verificó que la obra, proyectada para beneficiar a más de 10 mil habitantes, presenta múltiples obstáculos. Entre ellos, la presencia de una fábrica de casi 400 metros cuadrados que opera dentro del predio, lo que evidencia que el terreno no contaba con libre disponibilidad al momento de iniciar el proyecto.

El contralor general, César Aguilar Surichaqui, explicó el objetivo de estas acciones: “Venimos a hacer operativos a nivel nacional para ver obras de infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y también temas viales. En la Contraloría garantizamos el buen uso de los recursos, fiscalizamos a todas las entidades públicas con la finalidad de que los servicios y obras lleguen a todos los peruanos”.

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Retrasos, fallas técnicas y riesgos sanitarios

El hospital, ejecutado por el Gobierno Regional de Loreto, inició su construcción en marzo de 2024 y debía culminar a finales de 2025. Sin embargo, actualmente presenta solo un 40 % de avance. Las deficiencias en el expediente técnico, disputas arbitrales y la obstrucción del terreno hacen poco probable que se cumpla el nuevo plazo previsto.

A ello se suman preocupantes riesgos sanitarios detectados durante la inspección. La falta de un sistema de alcantarillado adecuado podría generar contaminación en la zona, mientras que la ubicación de la morgue, contigua al comedor y compartiendo ductos de ventilación, representa un potencial peligro para la salud.

A nivel de la estructura, los auditores identificaron embalsamiento de aguas de lluvia, ausencia de impermeabilización y deficiencias en elementos de soporte como las columnetas, lo que compromete la seguridad de los 12 bloques que conforman el proyecto hospitalario.

Auditores llegaron luego de 16 horas vía fluvial hasta la zona de fronteriza de Loreto para verificar obras y servicios. Foto: Contraloría

Deficiencias en servicios de salud de la zona

El operativo también incluyó la supervisión del Centro de Salud ACLAS de Caballococha, donde se evidenció abandono en horario nocturno, con ausencia de personal médico y asistencial. En su lugar, se encontró únicamente personal técnico, además de problemas críticos como falta de medicinas, carencia de agua potable y equipos médicos inoperativos, incluyendo rayos X y ambulancia.

Las acciones de control continuarán hasta el viernes en distritos como Yavarí, Pebas y San Pablo, con el objetivo de supervisar obras y servicios públicos en esta zona fronteriza. La intervención busca fortalecer la fiscalización en sectores clave como salud, educación e infraestructura, especialmente en regiones alejadas donde la ejecución eficiente de recursos resulta fundamental.