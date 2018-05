Iquitos: 9 meses de prisión preventiva para acusado de feminicidio

El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Maynas, en Loreto, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexander Peña Ramos, presunto asesino de su ex pareja sentimental, Tessy López López.



Con ello, el Poder Judicial dio lugar al pedido realizado por el Ministerio Público, que solicitó el referido periodo de prisión preventiva pues se encontraron indicios de que Peña Ramos incurrió en el delito contra el cuerpo, la vida y la salud.



Tras escuchar la resolución, la madre de Tessy López, exigió justicia y que se investigue el caso a profundidad para que el presunto feminicida no quede en libertad.



“Pido cadena perpetua para el asesino de mi hija. Yo solo pido justicia porque no me van a devolver a mi querida hija”, dijo.



En tanto, hasta la sede del Poder Judicial de Maynas, cientos de ciudadanos de Requena llegaron provistos de pancartas y también solicitaron la pena máxima para Alexander Peña. El traslado deL acusado al centro penitenciario de Iquitos fue accidentado debido a la gran cantidad de personas que pretendían agredirlo.



El pasado 15 de mayo, Tessy López fue hallada sin vida en un matorral ubicado en la carretera a Santa Clara, en el distrito de San Juan Bautista.