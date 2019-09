Iquitos: cierran centro de salud por acumulación de basura en la entrada

En Iquitos, el Instituto de Prestación de Salud – IPRESS (centro de salud) “1ro de Enero”, situado en la cuadra 26 de la avenida Putumayo, en el distrito de Iquitos, fue cerrado para la atención de pacientes debido a la gran acumulación de basura, con presencia de aves carroñeras, roedores, moscas y perros callejeros por falta de recojo de desperdicio de la Municipalidad Provincial de Maynas.

► Donación de órganos: rechazo de los deudos se redujo a 56% en lo que va del año

► La débil lucha contra la trata de personas | INFORME



Los usuarios llegaron hasta el IPRESS y observaron un papel escrito con plumón pegado en una de las puertas, asegurando que no habrá atención debido a la basura. Ante esto, la Dirección Regional de Salud de Loreto informó que se tomó la decisión preventiva de cerrar las puertas del ex centro de salud, debido que los pacientes estaban propensos a cualquier enfermedad por la presencia de los restos en los exteriores y por el intenso olor putrefacto que existía.

Un cartel anunció a pacientes que no habría atención.

“Hemos venido hasta el centro de salud porque tenemos una cita y no nos podrán atender porque existe una gran cantidad de basura por la falta de recojo de la Municipalidad de Maynas, que no han realizado el trabajo. Queremos hacer un llamado a las autoridades para que solucionen el problema a la brevedad para que muchos pacientes no se estén perjudicando”, dijo Artemio Reátegui, paciente.

Por su parte, el IPRESS “1ro de Enero”, aseguró que se reprogramarán las citas médicas para que los usuarios sean atendidos por los galenos. Por su parte, el área de salud ambiental de DIRESA Loreto, aseguró que vienen trabajando para el recojo de residuos sólidos que se encuentra acumulado en la avenida para garantizar la prestación del servicio de salud.