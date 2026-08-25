El director y un docente de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, en la región Loreto, fueron detenidos tras la muerte de un estudiante por la caída de una pared. (Foto: Captura de video /RPP)
El director y un docente de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, en la región Loreto, fueron detenidos tras la muerte de un estudiante por la caída de una pared. (Foto: Captura de video /RPP)
Por Redacción EC

El director y un docente de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, ubicada en el distrito de Punchana, en la región Loreto, permanecen detenidos tras el colapso de una pared de concreto que provocó la muerte de un estudiante y dejó a otro herido. El hecho ocurrió el pasado 24 de agosto.

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