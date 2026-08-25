El director y un docente de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, ubicada en el distrito de Punchana, en la región Loreto, permanecen detenidos tras el colapso de una pared de concreto que provocó la muerte de un estudiante y dejó a otro herido. El hecho ocurrió el pasado 24 de agosto.

Según informó RPP, la detención fue confirmada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, que trabaja junto con la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

El incidente ocurrió cuando un grupo de estudiantes de quinto año de secundaria participaba en labores de demolición de una antigua estructura dentro del colegio.

El director y un docente de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, en la región Loreto, fueron detenidos tras la muerte de un estudiante por la caída de una pared. (Foto: Captura de video /RPP)

Dos jóvenes de 18 años se encontraban utilizando herramientas como combas cuando la pared, que tenía varillas de acero entrelazadas, cedió y cayó sobre ellos, provocando la muerte de uno de los escolares.

De acuerdo con versiones recogidas por el citado medio, los escolares habrían sido incentivados a realizar estos trabajos con la posibilidad de mejorar sus calificaciones. Esta información viene siendo corroborada por la UGEL y la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas.

TE PUEDE INTERESAR: Dos policías y un acusado de narcotráfico quedaron libres antes de la sentencia: las claves del caso

El estudiante de 18 años fallecido fue identificado como Taylor Yaiicate Ricopa. Sus familiares señalaron que tenía el deseo de postular a la Marina de Guerra del Perú. El joven sufrió graves lesiones producto del aplastamiento y falleció pese a las maniobras de reanimación realizadas en el Hospital Regional de Loreto.

Por su parte, su compañero permanece internado y bajo observación médica. El adolescente presenta policontusiones y, según la información disponible, su estado es estable. La Defensoría del Pueblo también solicitó una investigación inmediata para determinar responsabilidades tanto en el ámbito penal como administrativo.

LEE TAMBIÉN:Loreto: comunidades de Maynas recibieron más de 45 mil atenciones médicas