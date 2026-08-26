La estructura se derrumbó y aplastó a los jóvenes, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Loreto. Foto: Andina
La estructura se derrumbó y aplastó a los jóvenes, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Loreto. Foto: Andina
Por Redacción EC

El fiscal provincial Penal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas en Loreto, Francisco Amador Vega Pérez, informó que, el director y docente de la Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando en Iquitos, han sido acusados presuntamente por cuatro delitos luego que un alumno falleciera y el otro resultó herido tras ser aplastados por una pared que colapsó en el centro educativo

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