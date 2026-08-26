El fiscal provincial Penal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas en Loreto, Francisco Amador Vega Pérez, informó que, el director y docente de la Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando en Iquitos, han sido acusados presuntamente por cuatro delitos luego que un alumno falleciera y el otro resultó herido tras ser aplastados por una pared que colapsó en el centro educativo

Se trata de Elías Grandez Zegarra y Alfred Chilcho, investigados por el Ministerio Público por lesiones culposas, homicidio culposo, exposición a peligro de persona dependiente y abuso de autoridad.

Según los padres de los jóvenes, ambos educadores les habrían ordenado, con el uso de una comba, a derribar la estructura de concreto que sostenía un tanque de agua dentro del colegio, sin embargo, esta colapsó.

Personal de Serenazgo y vecinos de la zona, con apoyo de un montacarga, acudieron al lugar para retirar los escombros y trasladarlos al Hospital Regional de Loreto.

El representante del Ministerio Público precisó que se tomarán las declaraciones de alrededor de 40 estudiantes que cursan el cuarto y quinto grado de secundaria, quienes también habrían estado realizando labores de demolición dentro del plantel.

El letrado precisó que no se descarta la inclusión de nuevos investigados a medida que avancen las pericias.

Por último, confirmó que se procedió con la recopilación del material audiovisual difundido en redes sociales y proporcionado por las autoridades para las diligencias de visualización.

El estudiante de 18 años fallecido fue identificado como Taylor Yaiicate Ricopa, mientras que su compañero aún permanece en evaluación.

Minedu su pronuncia sobre tragedia

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Educación (Minedu), el 24 de agosto, emitió un comunicado oficial tras el fallecimiento de Yaicate Ricopa, estudiante de la Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando. El documento expresa las condolencias a la familia del joven y a la comunidad educativa de Loreto.