Iquitos: incendio consume siete viviendas en distrito de Iquitos | VIDEO

Un incendio de gran proporción se produjo esta noche en la urbanización Sargento Lores, entre las calles Delicia y Manco Cápac, en el distrito de Iquitos (Loreto), dejando dos casas destruidas, cinco afectadas y siete familias perjudicadas.

Según las investigaciones preliminares de Defensa Civil y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Loreto, el siniestro se habría producido por un cortocircuito.

Los damnificados fueron quienes alertaron de la ocurrencia de un incendio en una de las viviendas, y con apoyo de los vecinos llamaron a los agentes policiales, serenazgo de Maynas y bomberos, quienes tardaron en llegar hasta el lugar.

“Todas las instituciones nos hicimos presente porque se activó la alarma. Nosotros vamos hacer la evaluación con el resultado de las investigaciones de los bomberos. No hay heridos ni pérdidas humanas, solo daños materiales. Es lamentable que los bomberos no hayan podido llegar a tiempo, aún existen personas que no dan pase a los vehículos en emergencia y también la zona es casi inaccesible”, dijo Roy Llerena, representante de Defensa Civil de Maynas.

La familia Trevejo, una de las damnificadas, dio a conocer que se enteró del hecho tras las llamadas telefónicas de los vecinos. Los bomberos controlaron el fuego luego de una hora, aproximadamente. En tanto, Defensa Civil de Maynas aseguró que apoyará a las familias afectadas por el siniestro.

