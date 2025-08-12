El ferry Amazonas 1 navega con rumbo a Santa Rosa, en la isla Chinería, frontera con Colombia y Brasil, tras zarpar el último lunes a las 5 p.m. desde el puerto de Iquitos. La embarcación, que transporta a más de 200 personas en su primer nivel y cerca de 80 en el segundo, tiene previsto arribar a su destino alrededor de las 9 a.m. de este martes.

Durante el recorrido, el buque realizó paradas en Pebas, San Pablo y Caballo Cocha. El capitán informó en diálogo con Buenos Días Perú que la travesía se efectúa en plena temporada de vaciante del río Amazonas, que se extiende hasta noviembre y representa un reto adicional para la navegación por su menor caudal.

Ruta del ferry coincide con la zona donde se halló y retiró una bandera colombiana en territorio peruano. (Foto: Andina)

Los pasajeros destacan la comodidad del viaje, que cuenta con wifi, venta de snacks, desayunos y áreas de descanso. Entre ellos se encuentran peruanos y ciudadanos colombianos que se desplazan entre Leticia y Santa Rosa, algunos de los cuales evitaron comentar sobre la reciente controversia generada por la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano.

El hecho ocurrió en la isla Chinería, distrito de Santa Rosa (Loreto), donde se halló una bandera de tres metros de longitud en una zona que, según los tratados internacionales, pertenece al Perú. El símbolo fue retirado por personal de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar tras el reporte de pobladores.

Un día después de que se retirara la bandera colombiana, el precandidato presidencial de este país, Daniel Quintero, difundió un video donde se le ve izando la bandera acompañado de varias personas.

Cabe mencionar que, conforme al Tratado Salomón-Lozano de 1922, el territorio de la Isla Chinería pertenece al Perú. Esto fue reafirmado en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Tras ello, no existe controversia limítrofe oficial sobre la zona.