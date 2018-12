Loreto: arrojan basura en frontis de casa de alcaldesa provincial de Maynas | VIDEO

Un grupo de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Maynas, en Loreto, arrojaron bolsas de basura en el frontis de la vivienda de la alcaldesa de dicha jurisdicción, Adela Jiménez Mera, ubicada en la cuadra 8 de la calle Brasil, en el distrito de Iquitos. Ellos indicaron que adoptaron esta media debido a que no se les ha pagado desde el mes de octubre.

Los trabajadores, quienes han laborado hasta la fecha en las áreas de serenazgo, mantenimiento, entre otras, agregaron que no han recibido ninguna respuesta por parte de los funcionarios administrativos de la municipalidad de Maynas. Ellos continuaron su protesta por más de una hora.

“Hemos pasado Navidad sin nuestros pagos. Muchos de nosotros hemos tenido que pedir fiado en las bodegas o acogernos a nuestras familias para que nuestros hijos pasen Nochebuena. Es por ello que hoy hemos decidido protestar y arrojar basura porque estamos cansados de las falsas promesas”, dijo Amanda Portocarrero, una de las tabajadoras.

Eduardo Vásquez, secretario general de trabajadores municipales, lamentó el hecho y aseguró que la comuna se encuentra abandonado hace unos días por la autoridad y algunos funcionarios.

“Es lamentable que esta gestión no pague a los locadores y que hasta el momento no de la cara. Nosotros cuestionamos la actitud que tienen los altos funcionarios porque no han cumplido con el pago a decenas de trabajadores. Además, la ciudad se encuentra con basura, obras paralizadas, entre otras cosas”, dijo Vásquez.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe