El padre Miguel Fuertes del Vicariato Apostólico de Iquitos (Loreto) informó que se encontró una pieza malograda en la planta de oxigeno de Iquitos, lo que podría dejar a más de 30 pacientes sin oxígeno en el Hospital Regional de Loreto.

El padre Miguel Fuertes dijo que es necesario que se refuerce la seguridad en el interior del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias.

“Solicité al Gobierno Regional de Loreto personal para que se capacite y se quede a laborar en la planta de oxígeno, pues los técnicos que instalaron no se van a quedar todo el tiempo. También pedí seguridad para su cuidado, pero no hemos tenido respuesta. Ya no vamos a pedir nada y nosotros vamos a asumir todo como lo estamos haciendo. Sé que muchos hoy quieren cuidar su planta de oxígeno, agradezco a todos ellos, pero no es el momento de tener voluntarios para este fin, será una empresa de seguridad que asuma esa responsabilidad", señaló.

El Ministerio Público actuará de oficio para iniciar las investigaciones del caso y se logre dar con la identificación y ubicación de las personas involucradas en el delito contra el patrimonio. Asimismo, indagará en el Hospital Regional, sobre la seguridad que debió existir en el lugar.

“Vamos actuar de oficio porque este atentado no lo vamos a permitir. Nuestras fiscalías ya están trabajando en coordinación con la Policía Nacional para lograr la identificación de las personas que atentaron contra la planta de oxígeno”, dijo Elma Vergara, fiscal superior titular, presidenta de la Junta de Fiscales Superior del Distrito Fiscal de Loreto.

Los habitantes de Iquitos están mortificados con las autoridades locales por abandonar a los curas en el tema de seguridad y vigilancia en la planta de oxigeno. Finalmente, existen empresas privadas de seguridad que están dispuestas a apoyar al Vicariato Apostólico de Iquitos, que logró recaudar más de un millón y medio de soles para adquirir las plantas de O2, con aportes de la comunidad.

Se informó que, en las próximas horas, se instalarán 4 cámaras de seguridad en la planta del vicariato.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

