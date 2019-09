Loreto: detienen a alcalde de San Juan Bautista investigado por corrupción

Este jueves por la tarde fue detenido el alcalde de San Juan Bautista, José Martín Arévalo Pinedo, luego de entregarse a las autoridades judiciales de Loreto. Esto se da un día después de que el Poder Judicial admitiera el pedido de prisión preliminar por cinco días.



En Iquitos, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto solicitó a la Corte Superior de Justicia de Loreto esta medida también contra Christian Omar Godoy Sánchez, por los presuntos delitos de cohecho propio pasivo y cohecho activo genérico.

► MTC dejó inoperativas a más de 100 radiodifusoras ‘piratas’ en lo que va del año

► Desalojo en Virú: así recuperó la policía al menos 50 hectáreas invadidas | FOTOS



Durante una operación de búsqueda, el personal del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, acudió hasta la vivienda del burgomaestre Arévalo Pinedo, donde no lograron ubicarlo. Asimismo, realizaron un operativo simultáneo en la ciudad de Pucallpa, con los agentes policiales, los mismos que dieron con el paradero de Godoy Sánchez quien tenía detención preliminar por el presunto delito de cohecho activo genérico.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto informó que las investigaciones por los presuntos delitos son reservadas y que continuará su proceso penal, debido a que existe un video de la autoridad edil recibiendo dos fajos de dinero en el interior del despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

- Denuncia por intento de violación -

Por otro lado, el Ministerio Público abrió investigación a Martín Arévalo por el presunto delito de violación sexual – en grado de tentativa y en agravio de la exfuncionaria de la comuna de San Juan Bautista, Silvana Olivos Pinedo. Ella confesó que decidió renunciar a su cargo de Jefa de la Oficina de Cooperación Internacional de la MDSJB debido a que el burgomaestre intentó ultrajarla y amenazarla de muerte.



La victima Olivos Pinedo presentó garantías personales en la Prefectura de Loreto, por temor a perder la vida y aseguró que llegará hasta las últimas instancias judiciales. Por otro lado, el burgomaestre Arévalo Pinedo dio a conocer que se pondrá a derecho.

“Ese video no muestra todo, ese video ha sido editado. Me voy a presentar para que la fiscalía realice las investigaciones. El dinero es producto de la venta de un terreno y no existe nada de favorecimiento de una obra. Y por otro lado, dejaré todo en mano de la Justicia”, dijo Martín Arévalo, alcalde de San Juan Bautista, declaró a este Diario antes de entregarse a las autoridades y ser detenido.