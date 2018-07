Loreto: falta separar a siete docentes acusados de abuso sexual

Un informe de la Contraloría General de la República, enviado en junio a las autoridades educativas de Loreto, señala que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Maynas no atendió adecuadamente 56 denuncias por abuso sexual por parte de docentes en contra de escolares entre los años 2014 y 2017, y que algunos de ellos incluso continuaron ejerciendo como profesores.

Ayer, en diálogo con El Comercio, el director de dicha UGEL, Lennie Armas, dijo que aún falta separar de su cargo a siete docentes de un total de 53 (tres de ellos fueron denunciados dos veces).

“Los casos se vienen investigando desde hace años, pero hubo demoras por la carga procesal. Los expedientes están en asesoría jurídica para realizar un procedimiento de acuerdo a ley”, dijo Armas.

El funcionario explicó que esos docentes “no tenían una sanción”, y por lo tanto estaban habilitados para trabajar en las aulas. “Hoy comienzan a ser separados de las instituciones educativas, siendo notificados debidamente. Es una medida de emergencia para proteger la integridad de los estudiantes ante casos de violencia sexual o física”, agregó.

- Testimonio de una de las víctimas -

Una alumna del colegio Loreto, que denunció a su profesor de Matemática por abuso sexual, dio su testimonio a este Diario. “Me citó y luego me cogió a la fuerza, mintiéndome que me ayudaría a realizar un trabajo con su computadora. No quiero salir porque siento vergüenza. No he denunciado porque vino a mi casa y ofreció dinero a mi familia para quedarnos callados”, dijo la menor.

