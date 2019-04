Loreto: Fiscalía investiga enfrentamiento en estación de Pluspetrol Norte en el lote 8

ACTUALIZACIÓN: 19:00 hrs.

El Ministerio Público investiga un enfrentamiento en el campamento de la empresa Pluspetrol Norte, actual operadora del lote 8, ubicado en el distrito de Trompeteros, provincia y región de Loreto. Se han reportado hasta el momento 13 personas heridas: 3 policías y 10 trabajadores de la empresa. Según Pluspetrol Norte, el campamento fue atacado el mediodía del martes por un grupo de 200 comuneros tras un diálogo frustrado con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la misma empresa.

Hasta la zona llegó el fiscal adjunto provincial, José Palacios Martínez, de la Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Nauta, para indagar sobre las circunstancias en que estas personas resultaron heridas, además, dispondrá todas las diligencias necesarias.

Son 3 policías y 10 trabajadores de empresas contratistas de la petrolera. El fiscal anunció que dispuso abrir investigación preliminar contra los resulten responsables de los delitos de disturbio, lesiones graves, entre otros; por lo que recaba elementos probatorios en la zona. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 16 de abril de 2019

De otro lado, el Ministerio del Interior (Mininter) confirmó que se trató de un ataque de un grupo de 200 manifestantes contra las instalaciones de Pluspetrol Norte. Sin embargo, puntualizaron que el campamento no fue tomado, ni hubo rehenes ni víctimas mortales.

El Mininter relató que esto se habría producido luego que se frustrara "violentamente" el diálogo entre una delegación con representantes de la empresa y el Estado.

Por su parte, a través de un comunicado, la Policía Nacional precisó que al notar que no llegó ministro alguno, los manifestantes comenzaron a lanzar cascajos y luego hicieron uso de escopetas de perdigones contra agentes de la DINOES que se encontraban brindando garantías en la zona.

En el video al que accedió nuestro colaborador en Iquitos, Daniel Carbajal, se registra cuando inicia el enfrentamiento y la Policía Nacional lanza gas lacrimógeno. Además, en el fondo suenan lo que serían disparos de perdigones.

(Video: Daniel Carbajal)

Estación de Pluspetrol en Trompeteros no ha sido tomada ni se registraron rehenes o víctimas mortales luego del ataque perpetrado por 200 manifestantes que frustraron violentamente el diálogo que buscaba una delegación integrada por representantes de la empresa y el Estado. pic.twitter.com/z3R7w8BXd6 — Mininter Perú (@MininterPeru) 16 de abril de 2019

En un comunicado, la empresa Pluspetrol Norte detalló que dos agentes policiales y 9 trabajadores que trabajan en el lote 8 fueron heridos por disparos de perdigones por parte de un grupo de la población del distrito de Villa Trompeteros.

Más tarde la información fue actualizada por el Ministerio Público, que confirmó que habían 13 heridos: tres policías y 10 trabajadores. Ellos serán trasladados a la División Médico Legal de Loreto.

Los policías heridos fueron identificados como los suboficiales de segunda PNP Zenon Lucio Condori Lino (34), Napoleón Chicana Reátegui (36) y Avimael Faustino Corahua Vargas (32).

De acuerdo a la versión de la empresa, el grupo de comuneros que atacaron el campamento bloquean desde el domingo 14 de abril las vías de acceso a la empresa y a la base de operaciones en Trompeteros. Con lo cual, añadió Pluspetrol Norte, han impedido el libre tránsito y el desenvolvimiento de las operaciones de logística fluvial y aérea.

En principio, los heridos fueron atendidos en el centro médico de las instalaciones del campamento Percy Rosas. Ninguno de ellos está herido de gravedad.

"Esta medida de fuerza involucra también el corte de energía eléctrica de la empresa hacia sus instalaciones así como a la misma población de ese distrito, además de obligar a la compañía a cerrar las válvulas de producción, dejándose de producir más de 5,000 barriles de crudo por día", informó la empresa en comunicado.

Pluspetrol Norte precisó que el enfrentamiento registrado este martes fue provocado por personas que no pertenecen a las comunidades nativas locales. Estos impidieron el libre acceso a las instalaciones del lote 8 desde el domingo 14. Todo esto ocurrió luego que llegara un equipo de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los cuales fueron trasladados por la empresa a la zona a pedido de la población.

"La empresa informa que los pedidos expresados por los manifestantes no corresponden toda vez que no se trata de las comunidades nativas con las que se mantienen acuerdos validados por las federaciones indígenas que los representan; y en vista que estos pobladores -no pertenecientes a los pueblos originarios locales- habitan en el distrito de Villa Trompeteros, localidad que cuenta con un alcalde que administra un presupuesto y que también mantiene convenios de apoyo con la empresa", sostiene la empresa en el comunicado.



Pluspetrol Norte sostiene que mantienen su disposición de diálogo e invocó a las autoridades se garantizar las condiciones sociales adecuadas para restablecer las operaciones en la zona y para mantener las buenas relaciones con la población de Villa Trompeteros.



La información del comunicado fue confirmada a El Comercio por el gerente General de Relaciones Comunitarias de Pluspetrol Norte.

Entre los reclamos de las comunidades indígenas en la zona están: el cumplimiento del Convenio 169, declaración de emergencia ambiental del lote 8, garantizar el acceso al agua potable, elaborar un plan de salud integral y que la zona de impacto de la extracción petrolera sea monitoreada por organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Digesa, Osinergmin y el OEFA.

Según la Defensoría del Pueblo, la Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del Río Corrientes (Fepiaurc) que representa a algunas de las comunidades del Bajo Corrientes, demanda a Pluspetrol Norte, la compensación por el uso de tierras e indemnización por impactos al ambiente por la actividad petrolera. Además solicitan becas de estudios de educación superior y titulación de comunidades.

Aproximadamente a las 5 de la tarde los heridos fueron trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Iquitos.

Los heridos llegaron en helicóptero a la ciudad de Iquitos. (Foto: Daniel Carbajal).

--Últimos eventos en el lote 8--

​

► En noviembre de 2017, Pluspetrol Norte, reportó que 56 personas –entre trabajadores y colaboradores– quedaron “retenidas” por la comunidad de Providencia, en el distrito de Trompeteros, cuando se trasladaban a bordo de tres embarcaciones fluviales. Sumando a tripulantes y otras personas que viajaban en estas naves, eran 123 los afectados.



► En setiembre de 2015, los dirigentes indígenas de la Federación de los Pueblos Indígenas Achuar y Urarina del Río Corrientes (Fepiaurc), que mantenían tomada las instalaciones del lote 8, desistieron de esta medida de fuerza y decidieron iniciar un proceso de diálogo en la ciudad de Iquitos con el Gobierno Central para encontrar soluciones a sus demandas.