Loreto: fiscalía presenta requerimiento de prisión preventiva contra alcaldesa de Maynas

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas (Iquitos), a cargo del fiscal provincial Carlos Mario Ramos Mollocondo, presentó ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Loreto el requerimiento de 14 meses de prisión preventiva contra la alcaldesa de la provincia de Maynas, Adela Esmeralda Jiménez Mera; su esposo, Rusbel Ferry Castro, y Omar Montero Sandoval por el presunto delito de lavado de activos en modalidad agravada.

El requerimiento se solicitó a partir de las condiciones personales y sobre todo la conducta procesal de los mismos dentro de la investigación, informó la fiscalía.

"La denuncia viene desde la Fiscalía de la Nación. Los detalles están reservados, pero en forma genérica existe un desbalance patrimonial por parte de los acusados. Para formalizar una imputación, esta debe ser corroborada y eso es lo que hicimos. La investigación ya culminó y estamos pidiendo la prisión preventiva de los acusados por el delito de lavado de activos", dijo el fiscal Ramos Mollocondo.

Por su parte, la burgomaestre de la provincia de Maynas, Adela Esmeralda Jiménez Mera, aseguró que se ha presentado a todas las citaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de

Maynas, y que en los dos peritajes que se hicieron se comprobó que no existe desbalance patrimonial.

"El primer peritaje que se hizo está conforme. No hay ninguna irregularidad. No contento con eso, el fiscal hizo otro peritaje y tampoco encontró nada. Ahora, solo está haciendo manotazos de

ahogado y nosotros vamos a seguir defendiéndonos porque no hay nada que temer. Estamos tranquilos", dijo la alcaldesa de Maynas.

