En Santa Rita de Castilla, ubicado al margen derecho del rio Marañón – distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto, cientos de indígenas de más de 54 federaciones indígenas pertenecientes a los pueblos afectados por la actividad petrolera, decidieron bloquear el afluente como punto de inicio al paro indefinido por los acuerdos incumplidos con El Ejecutivo.

El apu Miguel Manihuari Tamani, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria de las cuencas Marañón y Samiria - AIDESCO, informó que los representantes indígenas en asamblea interna de los pueblos del circuito petrolero, decidieron un paro indefinido por los acuerdos incumplidos con el estado peruano hace 4 años, a pesar que se firmaron actas y documentos para los trabajos de inversión en las comunidades indígenas.

“Hemos iniciado el paro amazónico desde las 00:00 horas de hoy. Hemos tomado la decisión después de 4 años por los incumplimientos del Estado contra los pueblos indígenas de forma sistemática, vulnerando nuestros derechos. Los acuerdos deben cumplirse en coordinación con todos los pueblos, y se viene las elecciones, campañas electorales en este año y el próximo, hasta el momento el gobierno central no ha venido haciendo los proyectos y ha quedado todo en nada”, dijo Manihuari Tamani, presidente de AIDESCO.

Los pueblos indígenas solicitan la presencia del presidente Martin Vizcarra Cornejo, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, y de los ministros de los sectores de Vivienda y Saneamiento, Educación, Salud, Energía y Minas, Agricultura, entre otros; para la instalación de una mesa de trabajo para tomar acuerdos concretos en las agendas: Hidrocarburo – cambio del Oleoducto Norperuano, remediación de lotes petroleros y ONP, servidumbre petrolera, comisión de la verdad, indemnización por impacto, nueva ley de distribución de canon petrolero; Post Petróleo – D.S. N° 139-2019 – PCM – Diagnostico de cierre de brechas; y Proyectos inmediatos 2020 – inversión en educación, agua – saneamiento y seguridad alimentaria.

Federaciones demandan el inicio de una Mesa de Diálogo con el Gobierno central. (Foto: Daniel Carbajal)

“Se ha tomado las medidas porque el Estado peruano no ha cumplido con las agendas pendientes, siendo muy importantes y hasta la fecha no se he concretado nada. No existen garantías para los pueblos indígenas, y las federaciones van a estar esperando a la comitiva de alto nivel en Santa Rita de Castilla. Hacemos un llamado al presidente de la república, al premier y ministros, para determinar la materialización de los proyectos. No vamos a creer en actas y documentos porque ya hemos firmado varios, y queremos cosas concretas para este 2020”, dijo José Fachín, asesor indígena de los pueblos afectados por la actividad petrolera.

Tras el bloqueo del río Marañón, las embarcaciones, barcazas petroleras, entre otros transportes fluviales quedarán acoderadas en Santa Rita de Castilla, hasta que se logré un buen acuerdo con El Ejecutivo, caso contrario la medida de protesta se radicalizará con tomas a estaciones petroleras que se encuentran en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Requena y Maynas.