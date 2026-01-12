Agentes de la Policía Nacional (PNP) rescataron a 15 personas, entre los que se encontraban siete menores de edad, víctimas de una presunta red de trata, a las orillas del río Itaya, en el puerto de San Francisco, en Iquitos.

El jefe de la Región Policial Loreto, general PNP Fernando Mego, señaló que los captados provenían de comunidades nativas de la provincia del Datem del Marañón y que iban a ser llevados hasta la cuenca del río Tigre para someterlos a trabajos de minería ilegal.

MIRA AQUÍ: Dos mujeres son intervenidas por intentar ingresar droga y objetos prohibidos al penal de Chiclayo

Entre más detalles, autoridades explicaron que la alerta surgió tras el desplazamiento sospechoso del conjunto de connacionales, permitiendo el arribo oportuno de los agentes que evitaron que la embarcación zarpe. Posteriormente, se puso en buen recaudo a cada una de las víctimas.

Durante la intervención, también se capturó a dos personas quienes serían los encargados de la custodia y traslado de los captados, quienes serán investigados para conocer el vínculo que mantienen con mafias que operan en el Amazonas.

Sin embargo, se precisó que ambos sujetos enfrentarán cargos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, con el agravante de contar con menores de edad.

La Policía también señaló que, luego de encargar tanto a adultos como jóvenes para recibir asistencia psicológica y legal, ya se trabaja en la identificación de cada uno para el posterior traslado seguro hacia el Datem del Marañón de donde son originarios.

La identidad de los adolescentes permanecerá en reserva aunque se conoce que familiares suyos ya fueron contactados para las diligencias correspondientes, pues el general Mego señaló que es común que los delincuentes aprovechen la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas de Loreto.

VIDEO RECOMENDADO