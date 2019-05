Loreto: los testimonios y las secuelas del sismo de magnitud 8 | VIDEOS

Un sismo de magnitud 8 fue sentido esta madrugada en casi todo el país. Con el paso de las horas, y el inicio de la mañana, se ha logrado conocer las consecuencias del movimiento telúrico que tuvo su epicentro en la localidad de Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas, en Loreto.



El presidente Martín Vizcarra inició un viaje hasta la zona de desastre. Acompañado por un equipo de ministros recorrió la zona de Yurimaguas, que es una de las localidades más golpeadas por el sismo.

En un sobrevuelo se pudo conocer los daños por dos deslizamientos de piedras en la vía que une esta ciudad con Tarapoto. El puente que conecta estas localidades también habría sufrido daños, por ello el mandatario señaló que especialistas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recorrerán la vía.

Los vecinos de la comunidad vivieron varios minutos de pánico debido al sismo de magnitud 8. (Video: Alonso Chero / El Comercio)

Un equipo de El Comercio llegó hasta la zona afectada. En un recorrido se pudo comprobar los daños sufridos en la infraestructura de las vías, en las viviendas e instituciones. En la zona de Lagunas se puede ver incluso algunos daños en el puerto que da al río Huallaga.

“Lo abracé a mi hijito. No tenía valor de levantarlo. Cuando pasó toda mi cocina todas, mis cosas abajo. No sabía ni como levantarme y hasta ahora no me pasan los nervio que tengo en el cuerpo”, indicó una de las vecinas de la localidad de Lagunas, lugar que fue el epicentro del temblor de magnitud 8.



La comunidad de San Lorenzo, en Yurimaguas, también sufrió los efectos del terremoto de magnitud 8 en Loreto. (Video: Dionisio Ayasta)

El sismo también dejó varios daños materiales. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se ha reportado un muerto, 11 heridos, 51 familias damnificadas, 36 familias afectadas, 53 viviendas inhabitables, 5 instituciones educativas afectadas, 4 centros de salud afectados, 2 centros de salud colapsados, 2 locales públicos afectados y varios desprendimientos de rocas registrados en carreteras de seis departamentos.

Sismo en Loreto

El Centro de Salud Huatap, en esta localidad, fue uno de los lugares que más daños presentó. Las autoridades recorrieron la zona y saltaba a la vista las columnas y paredes derruidas. El estado de la posta médica es una muestra de lo que ocurrió esta madrugada.

“Estaba durmiendo y al levantarme me he asustado. Todos han gritado”, contó una de las vecinas de la localidad de Lagunas.