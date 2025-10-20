Un total de 19 dragas utilizadas para la extracción ilícita de oro fueron destruidas como parte de un mega operativo contra la minería ilegal desarrollado en la cuenca alta del río Nanay en Loreto, realizado del sábado 11 al domingo 19 de octubre.

También se destruyeron campamentos mineros donde se acopiaba insumos para la minería ilegal y se incautaron aproximadamente 6500 galones de combustible, insumo esencial para el desarrollo de esta ilícita actividad.

El operativo fue liderado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), en articulación con la Marina de Guerra del Perú, el Ejército del Perú, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea del Perú, el Gobierno Regional de Loreto y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Más de 6000 galones de gasolina fueron destruidos.

Las interdicciones se realizaron entre las comunidades de San Juan de Ungurahual, Pucaurco y Alvarenga ubicadas en el distrito de Alto Nanay de la provincia de Maynas.

Para el desarrollo de este exitoso operativo se realizó previamente, el último 29 de setiembre, un sobrevuelo por la cuenca alta del río Nanay, que permitió identificar las coordenadas de ubicación de los campamentos mineros a intervenir en esta zona.

Este sobrevuelo fue realizado por personal de la FEMA, Marina de Guerra, Policía Nacional del Perú y el Sernanp, con el apoyo de la organización Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible.

Este importante operativo complementa las acciones que se vienen desarrollando en esta zona durante el presente año. Es así que solo entre los meses de julio y agosto de 2025 se destruyeron otras 28 dragas, así como siete campamentos mineros.

En los últimos años se intensificó las actividades de minería ilegal en la cuenca del río Nanay. Foto: Sernanp

“Este duro golpe contra la minería ilegal responde a la estrategia de defensa del territorio nacional y la erradicación de actividades ilícitas que afectan la protección de nuestra biodiversidad y el bienestar de las comunidades”, indicó el Sernanp.

Todo el material decomisado fue trasladado a Iquitos en una motonave del Ejército Peruano.

La diligencia estuvo a cargo de las fiscalías especializadas en Materia Ambiental de Iquitos y Loreto- Maynas.