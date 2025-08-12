Dos ciudadanos colombianos fueron intervenidos este martes por la Policía Nacional en el puerto del distrito de Santa Rosa, en la región Loreto, mientras realizaban mediciones con equipos GPS y marcaban puntos en la zona, según informó RPP.

De acuerdo con el medio, transportistas fluviales alertaron a las autoridades sobre la presencia de los extranjeros, quienes fueron trasladados a la comisaría para las diligencias correspondientes. En la intervención, señalaron que realizaban trabajos de medición para un expediente técnico, aunque no precisaron para qué institución.

RPP indicó que, según información preliminar, los ciudadanos intervenidos no contaban con la autorización oficial para efectuar este tipo de labores en territorio peruano.

Santa Rosa, ubicada en la isla Chinería, es un distrito fronterizo de la región Loreto que en los últimos días ha estado en el centro de un impase diplomático entre Perú y Colombia. Esto luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara a nuestro país de haber ocupado territorio que su nación considera propio en la Amazonía.

El distrito de Santa Rosa fue creado en julio de este año. (Foro: Andina)

Colombianos trabajaban para constructora

Según Canal N, los intervenidos fueron identificados como profesionales provenientes de Bogotá y Leticia, quienes aseguraron que realizaban labores de demarcación para una constructora de su país. La intervención, ejecutada por unos veinte agentes policiales en aguas del puerto de Santa Rosa, concluyó con su traslado a la comisaría local.

Ambos afirmaron desconocer la obligación de coordinar sus actividades con las autoridades peruanas.

“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de ellos. Su acompañante añadió que su labor “es la misma que realizamos en Colombia” y negó que estuvieran implicados en actividades irregulares.

Hallan bandera colombiana en zona peruana

En esta misma zona, se halló recientemente una bandera de aproximadamente tres metros de largo en un área que, de acuerdo con tratados internacionales, corresponde al Perú. El símbolo fue retirado por personal de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional tras el aviso de los pobladores.

Al día siguiente, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero difundió un video en el que se le observa izando una bandera similar junto a un grupo de personas. Según el Tratado Salomón-Lozano de 1922, ratificado por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, la isla Chinería es territorio peruano y no existe controversia limítrofe oficial sobre la zona.