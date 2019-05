Sismo de magnitud 7,5 remeció Loreto esta madrugada y se sintió en varias regiones

Un potente sismo de magnitud 7,5 sacudió la selva peruana a las 2:41: de esta madrugada, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor también se sintió en Lima y en diversas regiones del Perú.

De acuerdo con el IGP, el epicentro del sismo fue registrado a 70 km al SE de Lagunas, en Alto Amazonas, Loreto, con una profundidad de 11 kilómetros.

Hernán Tavera, director del ​IGP, explicó que la percepción de la duración del sismo se debió a la profundidad del temblor, incluso en su alcance a otros países como Ecuador. "Los sismos que tienen profundidad intermedia como es este caso tienen un radio de percepción bastante grande y eso ha quedado demostrado con este sismo", indicó en comunicación con El Comercio.

Señaló que el sismo fue sentido desde la región sur de Ecuador hasta aproximadamente Ayacucho, pasando por la zona central del país, en la franja costera de Chimbote, Piura, y también en Pucalpa e Iquitos.

Fecha y Hora Local: 26/05/2019 02:41:12

Magnitud: 7.2

Profundidad: 141km

Latitud: -5.70

Longitud: -75.27

Intensidad: V-VI Lagunas

Referencia: 70 km al SE de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto

Mapa: https://t.co/byuDGid78s — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 26 de mayo de 2019

- No es un terremoto -

Tavera descartó que se trate de un terremoto. Precisó que la denominación técnica es de un sismo de magnitud moderada que ha generado un radio de percepción bastante grande.



"Uno llama terremoto cuando el sacudimiento del suelo produce caída de casas y muerte de personas. En este caso no ha pasado eso", dijo el director del IGP. Vale señalar que hasta el momento Indeci no ha emitido informe sobre los daños que se han ocasionado debido al sismo.