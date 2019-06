Tragedia en la selva olvidada tras el sismo en Loreto | CRÓNICA

El deslizador encalla entre los bloques de tierra y Patrick, de 10 años, echa una ojeada al río Huallaga desde el altar de tablones caídos que antes era su casa. Viste una camisa de colegio, pantalón corto y está descalzo. Detrás de él, sus tres hermanos menores juegan dentro de una larga grieta cimbreada en el suelo. En esta hendidura han quedado parte de sus camas y los palos que sostenían la hamaca donde dormía su madre, Magarith Sangama Dirama, de 33 años.

Ha pasado un día del terremoto de 8 grados que sacudió Loreto y hoy, 27 de mayo, cada una de las 11 casas del centro poblado Seis de Enero, en el distrito de Santa Cruz, Alto Amazonas, es el mismo cuadro de destrucción y penuria en medio de los platanales que las separan. Este es el caserío más pequeño y más pobre de los 42, enclavados al borde del Huallaga, que pertenecen a Santa Cruz.

Hay que hacer al menos tres horas de viaje fluvial desde la ciudad de Yurimaguas para llegar aquí. La temperatura ahora no baja de 33 grados, pero eso a Patrick y a sus hermanos parece no importarles. A ratos corren a las faldas de Magarith y le preguntan si ya preparó el pescado. Son las 12:34 p.m.; la que tendrán será su primera comida del día, y quizá la única.

La grieta que ha tragado las cosas de Magarith Sangama es la misma que partió el colegio del pueblo. Pero el terremoto ha formado más aberturas en aquella orilla del Huallaga. Ahí se han hundido cultivos de yuca, maíz o maní, y otras casas –todas hechas de madera y palos- derribadas por el movimiento. Las 39 personas de esta comunidad viven de la pesca y la siembra; es decir, su factor de subsistencia también colapsó con el sismo.

Lo peor, dice Donald Grandez, teniente gobernador del caserío, es que las canoas de la población se quebraron al cuartearse la ribera y ahora no tienen cómo salir del caos. Para llegar a la posta más cercana, en el centro poblado Santa Cruz, la capital del distrito, los vecinos de Seis de Enero tenían que remar por casi dos horas: sus hijos sufren con frecuencia de enfermedades estomacales por el contacto con el agua del río. Ahora mismo hay dos niños que acusan dolores. Donald cree que su pueblo será siempre un punto imperceptible en el mapa; que nunca llegará el agua potable, la radio o la televisión; que nadie sabrá lo que allí se sufre aunque volviera a ocurrir otro desastre.

— Testigos de una pesadilla —

Magarith Sangama azuza el fuego en cuclillas. “Estamos cocinando en la tierra porque el suelo se ha partido”, dice. La madrugada del sismo, cuando todo en Seis de Enero comenzó a crujir, ella cayó con sus hijos menores en brazos por la convulsión de su piso de tablas. “Aunque sea gateando tuvimos que salir”, repite dos veces.

Afuera todo era polvo, tierra movida y gritos. Magarith recuerda que Patrick se precipitó de bruces a una de las zanjas que se abrían con el remezón frente a su vivienda. Allí donde ahora juegan los hermanos del niño.

Desde el único ambiente de su casa que ha quedado en pie, la mujer apunta con el índice izquierdo al techo de calaminas que también está por caer. Luego señala, a unos 25 metros, las correrías de los hijos de su vecina Andrea Mozombite Pérez, de 36 años. Son seis pero, al contar lo que vivió, Andrea se acerca y abraza a la más pequeña. Dice que fue ella quien la despertó cuando las vigas de su cubierta de esteras y plásticos empezaban a vibrar.



Días antes, al final de una actividad por el Día de la Madre, la maestra de la escuela del caserío había pedido a sus alumnos que siempre sean sus mamás las primeras en saber de sus grandes temores. En eso pensó Andrea Mozombite cuando, la madrugada del domingo, la niña que ahora abraza corrió a su lado para decirle que aún no quería morir y que vayan a la escuela para protegerse.

“Afuera me soltó. Se iba para atrás, a la chacra, y volvía; pensaba que todo ocurría solo en nuestra casa. Yo debía ayudar a mis otros hijos que se chocaban al salir ”, cuenta.



Andrea ya ha sacado casi todas las maderas que fueron la construcción que albergaba a su familia. Por estos días duerme con sus hijos en casa de Eljiba Irán Peña, una mujer que camina con dificultad por una discapacidad en la pierna derecha.

Eljiba vivía con su madre, de 84 años, pero horas después del terremoto consiguió enviarla en una embarcación que pasó por Seis de Enero con dirección al distrito de Lagunas. No sabía que en ese sector la catástrofe fue igual o peor. Ahora que se ha enterado lo que más la aflige es la imposibilidad de salir de su pueblo y quedarse sin conocer qué pasó con su mamá.



“Queremos que nos trasladen a otra parte. No podemos seguir aquí. La tierra está partida”, reclama. Mira las canoas rotas y vuelve a pensar en su madre que, apunta, se llama como ella: “Qué será pues, ya no sé si volverá”.

Desgarbado, monosilábico, Wilton Amasifuén Casanoque escarba en la tierra y levanta trozos de calamina en busca de los platos de su esposa, Nelia, 10 años mayor que él. Hay algunas tazas y cubiertos en el suelo húmedo que debe haber encontrado así. Mueve apenas la cabeza para responder que sí, que también lo ha perdido todo. Voltea, vuelve a hurgar en el desastre, y continúa enajenado.

