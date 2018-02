Turista norteamericana recibe reconocimiento por limpiar río Itaya

La Municipalidad Distrital de Belén entregó esta mañana un reconocimiento a Xena Radnor, ciudadana norteamericana quien llegó a Iquitos como turista en diciembre y se quedó hasta la fecha para colaborar con la limpieza del río Itaya, que atraviesa esta ciudad.



El galardón fue entregado por el alcalde de Belén, Richard Vásquez Salazar, quien destacó la labor de la turista en la conservación del río afluente del Amazonas. Las autoridades estiman que Radnor, con ayuda de los moradores de la zona, llegó a recolectar cerca de 50 mil toneladas de desperdicio.



“Hemos decidido reconocer la labor de Xena Radnor, quien quedó enamorada de nuestro distrito y decidió quedarse para hacer una labor social que todos debemos unirnos. Quiero expresar mi consideración hacia esta persona extranjera que será nuestra embajadora y será proclamada huésped ilustre por dedicar su tiempo y entrega a nuestra tierra”, dijo el burgomaestre.



Radnor agradeció el gesto de las autoridades de Belén y aseguró que continuará continuará en la zona para seguir con el proyecto de limpieza en el río Itaya.



“Gracias a todos por la generosidad. No solo es el río del distrito y del Perú, en realidad nos pertenece a todos los habitantes del mundo. Debes preservar y conservar nuestro ecosistema”, puntualizó la turista.



Radnor habló asimismo sobre su supuesta deportación, asegurando que está más tranquila y que respetará la ley peruana. No obstante, fuentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones informaron a El Comercio que ella no será deportada del país pues no existe esa figura legal, tampoco existe una orden de salida del país contra ella. Indicaron que efectivamente ella tiene permiso para estar en el país hasta el 12 de marzo y puede prorrogar su estadía.