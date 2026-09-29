Un sismo se registró la mañana de hoy, martes 29 de septiembre. La magnitud fue de 5,2 y tuvo una profundidad de 150 kilómetros y su epicentro se localizó a 67 kilómetros al noreste de Andoas, en la provincia Datem del Marañón, Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:22 a.m. y tuvo una intensidad de grado II en la localidad de Andoas.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0697

Fecha y Hora Local: 29/09/2026,05:22:13

Magnitud: 5.2

Profundidad: 150 km

Latitud: -3.23

Longitud: -75.88

Intensidad: II Andoas

Referencia: 67 km al NE de Andoas, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/XV0M0yMsNg — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 29, 2026

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia? Foto: Minsa.

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También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.