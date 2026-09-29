Un sismo de magnitud 5.2 se registró esta mañana en Loreto. (Foto: IGP)
Un sismo de magnitud 5.2 se registró esta mañana en Loreto. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la mañana de hoy, martes 29 de septiembre. La magnitud fue de 5,2 y tuvo una profundidad de 150 kilómetros y su epicentro se localizó a 67 kilómetros al noreste de Andoas, en la provincia Datem del Marañón, Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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