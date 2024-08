LEER TAMBIÉN: Crean una Clínica Jurídica que combate los abusos municipales y barreras burocráticas en negocios

Vale decir que la semana pasada, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta extrema para 13 regiones del país debido a condiciones atmosféricas que podrían provocar incendios forestales graves.

La ausencia de precipitaciones, la baja humedad y el aumento de las temperaturas diurnas son factores que elevan el riesgo de incendios en la sierra y la selva, precisó la entidad.

🔥🌳Prevenir un incendio forestal cuesta menos que combatirlo: ¡Cientos de incendios forestales pueden ser evitados!

El fuego puede iniciar con una pequeña fogata en campo abierto o una llama arrastrada por el viento.



¿Cómo podemos prevenirlos? Atento a las recomendaciones.👇 pic.twitter.com/1cK5qs8Vx4 — Serfor Perú (@SerforPeru) August 20, 2024

Puntos con incendios forestales

Apurímac

Desde el mediodía de este lunes, un incendio forestal de grandes proporciones viene afectando al sector de Piscobamba, en la provincia de Chincheros, en la región Apurímac. El fuego continúa expandiéndose, consumiendo más de 50 hectáreas hasta el momento.

Las familias que viven en la zona han sido evacuadas hacia las áreas altas debido a que el fuego se dirigía a sus viviendas. Se calcula que la dirección del siniestro es hacia la carretera que conecta la provincia de Andahuaylas con el distrito de Ocobamba. Asimismo, el incendio ha dañado un cable de alta tensión que suministraba energía a un centro poblado a poca distancia de Piscobamba.

También, un contingente de bomberos de Andahuaylas se encuentra trabajando en la parte alta de la zona de la mano con las juntas vecinales para intentar controlar el avance del fuego, que se ha intensificado por los fuertes vientos en la región surandina. Por su parte, la población del lugar ha solicitado ayuda al Ejército y Defensa Civil.

Según los primeros informes de la policía, el incendio pudo haberse iniciado por el factor humano, en la parte baja del área afectada. Sin embargo, las autoridades continúan investigando para determinar la responsabilidad del caso.

Madre de Dios

En esta región se viene registrando un incendio forestal de gran magnitud cerca de la carretera Puerto Maldonado - Iñapari. En imágenes que circulan por redes sociales se puede observar la gran altitud que alcanzan las llamas y sin ningún contingente de respuesta cerca.

La ausencia de precipitaciones, la baja humedad y el aumento de las temperaturas diurnas son factores que elevan el riesgo de incendios en la sierra y la selva. A esto se suma la actividad humana. (Foto: Pavel Martiarena)

El periodista Paolo Benza en su cuenta de X alertó también de esta situación, señalando que en muchas zonas el fuego avanza sin control.

ACTUALIZACIÓN. Me envían ahora fotos de Ucayali. En plena carretera Federico Basadre, a 13 km de Pucallpa. El fuego avanza sin control, está a poco de meterse a las casas 👇



¿Por qué este desastre ambiental masivo, que se agranda año tras año, casi no tiene cobertura en medios? https://t.co/w6bMWBFSzI pic.twitter.com/ZaIiimWpMl — Paolo Benza (@paolobenza) August 20, 2024





Pucallpa (Ucayali)

Se viene reportando un incendio forestal en plena carretera Federico Basadre, a 13 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali. En este punto el fuego sigue avanzando descontroladamente, muy cerca a las viviendas del sector.

Cajamarca

Un incendio forestal que comenzó el mediodía del jueves 15 de agosto, ha afectado al caserío Yamagual Alto, en el distrito de San Juan, provincia y región Cajamarca. El fuego ha destruido cultivos e infraestructuras. Asimismo, representa una amenaza para las familias y el ganado de la zona.

Cabe mencionar que Yamagual Alto es un área agrícola donde se cultivan productos como paltas, por lo que sus habitantes dependen económicamente de esta actividad. El incendio ha arrasado con varias hectáreas de cultivos.

Existe el riesgo que el fuego incluso se expanda hacia otros caseríos del distrito.

Huánuco

En los distritos como Tomayquichwa y Conchamarca, desde hace unos días, se registra un incendio que no se puede controlar pese a los esfuerzos de las familias que viven en la zona. El siniestro ha devastado varios terrenos de cultivo.

Según cifras del Ministerio del Ambiente de Perú (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el 98% de los incendios forestales en el Perú son causados por actividades humanas, por ejemplo, la quema agrícola.

Así como estas regiones en otras también se vienen suscitando algunos incendios forestales de variada magnitud. Del año 2000 a la fecha, el país ha registrado más de 37 mil incendios forestales, principalmente en las regiones andina y la amazónica.

Condiciones atmosféricas

Y hace unos días atrás, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había informado que se presentarían condiciones atmosféricas que podrían favorecer a la ocurrencia y propagación de incendios forestales de una intensidad moderada a extrema, tanto en la sierra como en la selva.

La entidad indicó que se espera continúe la ausencia de lluvias en estas zonas del país, la disminución de la humedad y el incremento de la temperatura diurna en las regiones Áncash, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

🚨Ante los #IncendiosForestales ocurridos en distintas zonas de nuestro país, sigue estas recomendaciones del #INDECI. pic.twitter.com/p5WsNBeiDF — INDECI (@indeciperu) August 20, 2024

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó no encender fuego cerca de bosques ni pastizales, no quemar residuos vegetales, asegurarse de que no exista posibilidad de reavivar llamas al apagar fogatas, delimitar el fuego con materiales no combustibles, con arena o piedras y tener a la mano materiales como tierra o agua para apagarlo de inmediato si se requiere.

Impacto

En el 2023, alrededor de 87 comunidades nativas fueron afectadas por los incendios forestales en las regiones Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Cusco y Puno. Según el Serfor, las poblaciones locales son las más afectadas ya que el fuego daña los bosques y, con ello, los productos y servicios que les provee. Hablamos de madera, alimentos, medicinas, así como servicios como la disponibilidad de agua, regulación del clima y preservación de los suelos.

Asimismo, la entidad señaló que considera muy importante que los gobiernos locales y regionales trabajen en la sensibilización de los agricultores para evitar las quemas agrícolas, la pérdida de más bosques y la afectación a las familias que viven en las zonas de riesgo.