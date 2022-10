Años atrás, quienes ocupaban los altos cargos públicos eran estrictamente radicales: “Coca o muerte” era el lema incrustado en el Vraem que fue impuesto por Nelson Palomino, exdirigente cocalero. Ahora, si bien los nuevos alcaldes no bordean esos extremos, continúan manteniendo un vínculo cercano con el gremio de productores, en esta zona donde la producción de coca aumentó en un 14% este último año con 32.106 hectáreas de arbusto de hoja de coca en producción.

Llegan al poder

En el distrito de Pichari (La Convención, Cusco), Hernán Palacios Tinoco, del partido Alianza para el Progreso, ha sido elegido nuevo alcalde con 4.576 votos. Es cercano a los cocaleros radicales del Vraem y enemigo de la erradicación de la hoja de coca ilegal.

Hernán Palacios Tinoco, virtual alcalde de Pichari.

Palacios no es nuevo en el medio público. Según fuentes cercanas, habría sido asesor de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae). Asimismo, actualmente estaría convocando personal para crear un equipo técnico cocalero . El experto en temas de seguridad Pedro Yaranga destacó que eso tendría que ser supervisado para que no se polarice en la defensa estricta de los sembríos.

El virtual alcalde de Pichari es contador público por la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Desde el año 2007 registra actividad en el sector público como trabajador de la Municipalidad de La Convención, Acobamba, y el Congreso de La República.

Entre sus principales propuestas está mejorar el acceso a la salud en Pichari, generar acceso a servicios básicos de saneamiento, educación de calidad, programas laborales y promover la diversificación agrícola para que los productores cocaleros, cafetaleros y de cacao tengan ingresos seguros.

Se mostró a favor de las concentraciones de Fepavrae cuando formularon un paro ante la erradicación de hoja de coca en su jurisdicción del Vrae a inicios de septiembre, cuando el Proyecto Especial Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) inició sus labores. Estas fueron suspendidas tras el anuncio del paro por orden del Ministerio del Interior.

Según el portal de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, Palacios Tinoco registra predios rurales valorizados en más de S/ 400.000

Durante una entrevista a un medio local, ante cuestionamientos del periodista por su posición sobre la erradicación, declaró “¿Cómo me enfrento al Gobierno? En Natividad, en la cara del señor Ricardo Soberón [Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas-Devida] le he dicho las verdades de nuestros hermanos agricultores. Y que quede claro, nunca yo me vendería ante una institución, ante un gobierno porque siento el dolor de muchos agricultores cocaleros durmiendo en el frío defendiendo la coca. Yo siempre voy a llevar ese espíritu de lucha ”, dijo.

En otra localidad del Vraem, Jonathan Araujo Cocchari es el virtual alcalde del distrito de Llochegua (Ayacucho, Huanta). Se posicionó con más de 1.000 votos a su favor, representando al partido Alianza por Nuestro Desarrollo.

Según informes de Devida, las hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en ese distrito han ido incrementando. Tan solo el año pasado se registraron 4.626 hectáreas. Siendo Llochegua la jurisdicción que más hoja de coca concentra en el Vraem.

El virtual alcalde cuenta con un bachiller en ciencias biológicas por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, desde 2011 a 2014 ha ocupado cargos públicos en la Municipalidad de Llochegua y la de Huanta. De 2015 a la actualidad es gerente general de una empresa de consultores abocada al sector de arquitectura.

En su plan de gobierno habla de mejorar los altos índices de anemia entre los niños menores a cinco años, la deficiente calidad de los servicios de salud, la alta incidencia de enfermedades tropicales y el difícil acceso a la educación.

Iván Lozano Quispe es el virtual alcalde del distrito de Canayre (Ayacucho, Huanta). En esta nueva jurisdicción los cultivos de hoja de coca están en constante expansión. Está de más repetir que los ganadores de estos distritos críticos del Vraem tienen voto cocalero. Cuenta con tres sentencias alimentarias.

Entre sus principales propuestas está el acceso a los servicios básicos de saneamiento, mejorar los niveles de anemia y de salud. Asimismo, recuperar áreas deforestadas.

Más caras conocidas

Vizcatán del Ene es uno de los distritos más convulsionados del Vraem. Hace poco más de un año, una masacre en San Miguel del Ene , capital de la jurisdicción, dejó 16 muertos entre niños y adultos . Desde hace tres décadas, remanentes de Sendero Luminoso, encabezados por el clan Quispe Palomino, se instalaron en Vizcatán del Ene y a partir de ese momento el lugar no conoce de tranquilidad.

Según Yangara, los cocaleros están condicionados y deben pagar cupos a la organización. Cualquier político que llegue al poder, siempre deberá tener el visto bueno de los remanentes para que pueda desarrollar su gestión . Cabe resaltar que en Vizcatán del Ene hay desplazamientos de grupos armados y las comunidades son obligadas a sembrar por ellos.

Tras las últimas elecciones se dio a conocer que Artemio Lapa Pérez, del partido Somos Perú será el próximo alcalde del distrito. Cuenta con estudios universitarios en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En experiencia laboral únicamente registra que durante el 2021 brindó un servicio de consultoría en la Municipalidad Distrital de Vizcatán del Ene. Se ha mostrado a favor y en defensa de la hoja de coca ante la erradicación de esta.

En su plan de gobierno, menciona la ausencia y limitado acceso a servicios básicos como vías de comunicación, educación, salud, saneamiento, electrificación y seguridad ciudadana. Asimismo resalta la falta de capacitación técnica y acceso al crédito agrario de los agricultores con bajas tasas.

El exdirigente del Fepavrae Edwin Crespo Morales, cercano a cocaleros radicales, es el virtual alcalde de Sivia (Ayacucho, Huanta). Ha sido vinculado al excongresista Walter Acha, denunciado por violación sexual y relacionado al narcotráfico. Asimismo, a Julián Pérez “Cheldo”, uno de los hombres fuertes detrás de los gremios cocaleros. También cuenta con tres sentencias fundadas por alimentos.

Edwin Morales Crespo.

Siempre ha sido promotor de defensa ciega de la hoja de coca. Ha postulado en más de dos oportunidades al congreso por Ayacucho. Cuenta con estudios técnicos no concluidos en Agropecuaria y es bachiller en Agronomía por la Universidad Nacional de Huancavelica.

Desde el año 2011 al 2016 ha ocupado cargos públicos en el Congreso de la República como asistente de despacho y coordinador parlamentario. Además, de 2016 a 2019 ha tenido cargos en las municipalidad de Pichari y Kimbiri. Registra tres sentencias por omisión de asistencia familiar. Fue secretario general de Fepavrae de 2004 a 2007. En 2019 postuló al congreso por Ayacucho.

Una de sus propuestas es el fortalecimiento de los agricultores cocaleros para la industrialización del cultivo de la coca mediante convenios con Empresa Nacional de la Coca (ENACO) y la Dirección Regional de Agricultura.