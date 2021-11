Conforme a los criterios de Saber más

El gasto social mantuvo un alza continua al inicio del gobierno de Pedro Castillo . Desde agosto, la ejecución de presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ( Midis ) alcanza los S/4.637 millones, cifra que equivale al 37% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2021 y superior a lo alcanzado en los tres primeros meses de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti al frente de la pandemia.

Casi la totalidad de este gasto está relacionada con el pago del bono asociado al programa Yanapay . En los 100 primeros días de la era Castillo, el Ejecutivo ha aprobado –a través de decretos supremos o de urgencia– la transferencia de S/3.586 millones al Midis para este rubro. Según información del mismo sector, 5 de los 13 millones que conforman la población objetivo lo han cobrado.

Los dos primeros años de la emergencia sanitaria impactaron en el aumento del presupuesto para dicho sector. Durante el 2021, los recursos del ministerio crecieron en 133%, pasando de S/4.982 millones hasta S/11.601 millones, mientras que en el 2020 el presupuesto para inclusión social aumentó de S/4.830 millones a S/12.509 millones [ver gráfico].

El próximo año, el presupuesto inicial del Midis superará los S/5 mil millones, el valor más alto de su historia.

En detalle

Durante los 100 primeros días de gestión, el actual Gobierno emitió un Decreto de Urgencia y dos decretos Supremos autorizando los fondos para subsidios y asistencia social. El 24 de agosto, a través de la publicación de Decreto de Urgencia 080-2021, se trasladaron los primeros S/3 mil millones destinados al financiamiento de los bonos para personas en condición de pobreza, pobreza extrema, así como para los beneficiarios de programas sociales del sector. El Ejecutivo estimó el costo total de esta medida en S/5.091 millones.

La primera transferencia de recursos para bonos efectuada por el Ejecutivo ha sido la más elevada desde que inició la pandemia y equivale al 26% del presupuesto anual modificado del ministerio durante el 2021. A esta cifra, le siguen S/2.434 millones transferidos a fines de enero por la gestión de Francisco Sagasti para el programa Pensión 65.

La siguiente tabla muestra los principales montos traspasados durante los 100 primeros días de los últimos tres gobiernos al Midis para hacer frente a la pandemia.

Pedro Castillo

Fecha Norma Actividad Específico Monto (S/ millones) Entidad Ejecutora 24-ago DU 080-2021 Prevención, Control y Diagnóstico del COVID-19 Entrega de subsidio individual 3.007 Juntos 11-set DS 227-2021-EF Prevención, Control y Diagnóstico del COVID-19 Qali Warma 100 Qali Warma 27 oct DS 209-2021-EF Prevención, Control y Diagnóstico del COVID-19 Entrega subsidio individual 585 Pensión 65

Francisco Sagasti

Fecha Norma Actividad Específico Monto (S/ millones) Entidad Ejecutora 8-dic DS 382-2020-EF Administración proceso presupuestario del sector público Adquisición de bienes producidos por las mypes 452 Foncodes 16-dic DS 393-2020-EF Administración del proceso presupuestario del sector público Adquisición de bienes producidos por las mypes 157 Foncodes 21-dic DU 137-2020 Administración del proceso presupuestario del sector público Subvención adicional extraordinaria 302 Juntos, Pensión 65, Contigo 30-ene DS 010-2021-EF Prevención, control y diagnóstico del COVID-19 Subvención adicional extraordinaria 2.434 Pensión 65

Martín Vizcarra

Fecha Norma Actividad Específico Monto (S/millones) Entidad Ejecutora 16/03/20 DU 027-2020 Prevención, control y tratamiento del coronavirus Financiamiento subsidio monetario a hogares 1.170 Juntos 28/03/20 DS 060-2020-EF Prevención, control y tratamiento del coronavirus Organización y soporte a red de asistencia para adultos mayores 40 Sede central/PIAS 19/04/20 DU 042-2020 Prevención, control y tratamiento del coronavirus Otorgamiento subsidio monetario a hogares 835 Pensión 65 21/04/20 DU 044-2020 Prevención, control y tratamiento del coronavirus Financiamiento subsidio monetario a hogares 921 Pensión 65 5/05/20 DU 052-2020 Prevención, control y tratamiento del coronavirus Financiamiento subsidio monetario a hogares 768 Juntos, Pensión 65, Contigo





Sostenibilidad en cuestión

¿Existe un límite presupuestal para la entrega extraordinaria de bonos? Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la UPC, señala que, si bien es una solución momentánea en un contexto adverso marcado por la crisis económica, debe ir de la mano con la priorización de políticas que generen empleo de calidad para que las familias afectadas puedan recuperar sus ingresos.

“Hay un gran porcentaje de la población que está siendo beneficiada con un monto pequeño, porque S/350 es pequeño, y eso preocupa porque ayuda a solucionar un problema momentáneo, pero lo que no está priorizando es la inversión o la generación de empleo. Una cosa es que sea temporal y otra que se haga costumbre recibir el subsidio. Esto llevaría a un empobrecimiento porque la gente no produce y el Estado no tendría mucho que repartir. No es sostenible en el tiempo”, explica.

La especialista en temas económicos agrega que para mantener estos subsidios individuales por un tiempo prologando, la tasa de crecimiento del PBI del país debería bordear entre el 6% y 8% anual, situación que no se cumple actualmente. “No se está creciendo a esas tasas y encima estoy generando mayor endeudamiento o asignando mayor presupuesto a un sector dejando de lado otros sectores sin políticas de empleo a mediano plazo”, apunta.

Los columnistas de este Diario, Omar Awapara, Diego Macera, Carlos Basombrío, Norma Correa y Patricia del Río dibujan desde distintos frentes (política, economía, seguridad ciudadana, regreso a clases y relación con la prensa) un balance de lo que han sido estos primeros 100 días del Gobierno de Pedro Castillo.