La operación Mercurio 2019 implicó un paso decisivo para erradicar la minería ilegal en La Pampa , en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata , en Madre de Dios . Sin embargo, el gobernador regional Luis Hidalgo advierte que, casi nueve meses después de iniciadas las acciones, no se ha concretado un plan para la zona ni se ha reactivado el sector productivo, como fue la propuesta estatal. Por el contrario, detalla que actualmente la región enfrenta la invasión de los ilegales a otras zonas y el aumento de la delincuencia.

—Usted ha respaldado la denuncia de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) por las acciones de interdicción (incautación y destrucción de maquinaria para la minería ilegal) en el corredor minero. ¿Qué ocurrió?

La fiscalía explicó que realizaron la interdicción el 29 de octubre contra los mineros ubicados en el cauce de los ríos, pero les hemos respondido que la minería en Madre de Dios es aluvial, no hay de otro tipo. Una cosa son los mineros en vías de formalización que trabajan en el corredor minero, y otra la minería ilegal en La Pampa, que sí debe ser erradicada. El Gobierno nos ha respondido que abrirá una investigación.

—La Fedemin, además, ha amenazado con retirar su respaldo al proceso de formalización minera.

Esto genera desconfianza porque han destruido maquinaria de mineros en vías de formalización. Y la verdad es que hay ciertos sectores interesados en que la formalización no funcione. Nuestra meta era llegar este año a 1.200 formalizados, pero como la documentación se tramita en Lima, nos han confirmado que a fin de año llegamos a 850 mineros formalizados. Es una evidencia de que estamos apoyando el proceso.

— En una fotografía de la entrega de carnets de identificación aparecía la señora Gregoria Casas, quien hace unos años fue acusada de realizar minería ilegal y justamente fue separada del proceso de formalización por ese motivo.

Ella tiene parcelas en la zona donde la minería es legal. Es por ello que se le ha acreditado. En ese momento yo no sabía a quiénes se estaba entregando el carnet.

— ¿No le parece una incongruencia, una mala señal?

Eso lo hemos analizado con la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y nos han dicho que tenemos que tener más cuidado. Ella continuará con el proceso de formalización, pero si tiene concesiones en zonas ilegales, igual se le va a interdictar.

— Han pasado casi nueve meses de Mercurio 2019. ¿El Gobierno ha cumplido lo que prometió?

De los S/500 millones de inversión que anunció el presidente Martín Vizcarra, en la práctica nos dieron S/192 millones. De ese total, S/150 millones son manejados por los ministerios desde Lima: S/50 millones para Interior y Defensa y S/100 millones para Agricultura. Es decir, solo nos dieron S/42 millones y con eso tenemos que enfrentar el incremento de la delincuencia y la falta de trabajo. Si bien se impulsan algunos proyectos, no es suficiente.

— ¿Cuántas hectáreas se han recuperado de bosque?

Todavía nada. Han pasado meses y no hay un plan de desarrollo. El Gobierno no sabe qué hacer con La Pampa. Nosotros le hemos presentado alternativas, pero no hay nada concreto. Es imposible pensar que en esas 18 mil hectáreas se desarrollará un sector productivo, ahora es inviable por la contaminación de los ríos y del terreno por el mercurio.

—¿Cuál es la situación de Zenaida Chulla, la funcionaria que denunció amenazas de taladores ilegales?

Presentó su carta de renuncia porque consideraba que estaba en riesgo su seguridad y la de su familia, buscaremos la forma de que continúe. La lucha contra la tala ilegal tiene todo nuestro respaldo.