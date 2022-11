El electo gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka (Avanza País), expuso su posición respecto a las normas que por años han intentado regular la actividad de minería informal. En los exteriores de Palacio de Gobierno, la autoridad electa sostuvo que se tendría que modificar el paquete normativo referente a este tema para generar desarrollo en la región.

“Esto está normado por normas que sacó el exministro (Manuel) Pulgar Vidal. Hay un paquete normativo el cual prohíbe la actividad minera informal e ilegal en la zona de Madre de Dios. Muy puntualmente le digo al Perú: hay que cambiar todo ese paquete normativo para ser viable la formalización minera en Madre de Dios y en todo el Perú”, señaló.

“La actividad minera está penalizada en todo el Perú, pero porqué la penalizaron siendo una actividad tan importante que promueve desarrollo y economía a nuestro país. (La) han satanizado. Las ONGs en las cuales están trabajando para impedir esa actividad tan importante que nos puede sacar de ese abrigo, de ese manto de la pobreza teniendo tantos recursos naturales, vivimos en una extrema pobreza. Aquí hay intereses de otras latitudes que hay que estudiarlos y ‘meterle’ a los poderes Ejecutivo y Legislativo para diseñar políticas de desarrollo que beneficien a la economía de todos los peruanos”, agregó.

Al ser consultado porqué continúa la minería informal pese a que existe una normativa que busca frenar esta actividad ilegal, Luis Otsuka respondió: “Ya dije, hay que modificar. Hay que meter al poder Ejecutivo y Legislativo y sentarnos con todas las autoridades. Aquí hay problemas de índole nacional. La pequeña minería y minería artesanal que no es competencia de los gobernadores. En la norma dice quiénes están a cargo de controlar esta minería ilegal, porque se habla mucho de minería ilegal e informal. Es sentarnos para identificar porqué ha crecido [la minería informal]. Para interdicciones hubo más de mil millones y para formalizaciones no hubo ni medio millón. Nosotros no podemos vivir más tiempo postrados. Esos niños en la miseria y con anemia habiendo tanta riqueza”.

Respecto a que si está a favor de las interdicciones en Madre de Dios, el gobernador electo dijo: “Si nosotros vamos a querer ordenar el Perú, entonces en Madre de Dios, en la minería ¿ qué debemos hacer?: sacar normas que hagan viable el desarrollo. Por consiguiente, no estoy en contra de las normas que van a hacer algo fructífero en el desarrollo de nuestro pueblo para que nuestros niños vivan felices. No soy feliz cuando un niño llora de hambre y está postrado en la miseria”.

Las expresiones del Luis Otsuka se dieron luego de una reunión en la que participó el presidente Pedro Castillo con otros gobernadores regionales electos en la sede del Poder Ejecutivo.