Luego de que el Gobierno dejara hoy sin efecto la designación de Flor Luna Victoria como jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), tras ser cuestionada por casos de presunto plagio en los que habría incurrido, dijo que la resolución fue tomada de forma arbitraria.

"Me causa mucha extrañeza esa forma arbitraria y abusiva de la resolución que ha sido publicada hoy en el diario El Peruano", dijo Luna Victoria sobre el documento en el que se oficializó su salida de la Sunedu.

“Él ha hecho esa resolución basada solo en las acusaciones periodísticas y sin ninguna investigación. Además, refiere que ha formado una comisión de investigación, sin embargo no he sido convocada ni me han dicho que presente pruebas. Me llama mucho la atención que este ministro haya procedido de esta manera”, dijo en entrevista para Exitosa Noticias.

Agregó que ella fue convocada el lunes a la comisión de Educación del Congreso de la República para presentar los avances en la Sunedu, y que estaba preparada para presentar las irregularidades que habría hallado. “Tenemos contratos sobredimensionados, contratos por terceros”, dijo.

Luna Victoria señaló que el ministro Vexler estaba enterado de esta situación y que inclusive ella le pidió que comunique a la opinión pública sobre estas irregularidades.

"Yo le dije que estábamos encontrando y le sugerí que salga a la prensa para que detalle las irregularidades que se estaban cometiendo. Le dije que no quería que me defendiera, sino que defienda la institución universitaria", argumentó.

Por otro lado, sobre las denuncias de plagio en su contra, la ex jefa de Sunedu reiteró su inocencia. "No soy autora de ese ensayo que ha sido publicado en México", puntualizó.

MÁS DE PERÚ