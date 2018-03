Luna Victoria: "No puse las comillas, pero eso no es plagio"

La jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Flor Luna Victoria, negó las recientes acusaciones de plagio que han aparecido en su contra.

En una entrevista con Radio Exitosa, Flor Luna Victoria, aseguró que las acusaciones de plagio han sido realizadas con fines políticos y no académicos.



Aseguró que hay personas detrás de las denuncias que están interesadas en sacarla del cargo. Indicó que dirá los nombres de estas personas el próximo lunes 5 cuando asista a la comisión de Educación del Congreso.



"Hay muchas personas, salió a hablar el general Daniel Mora desde que entré. Él es el que formuló la ley (universitaria) y se cree dueño de la ley y no es así", dijo.



Consultada sobre los diversos artículos suscritos en coautoría por Luna Victoria en los que contenían textos de otros autores, pero sin incluir la cita textual ni la referencia bibliográfica, la jefa de la Sunedu indicó que "360 palabras son solo un párrafo" y que su error fue no colocar las comillas a los textuales utilizados.



"Trescientos sesenta palabras es un párrafo y no se está copiando. O sea, es un párrafo, pero les está faltando comillas para decir que es del autor y ese autor está en las referencias. No puse las comillas, pero eso no es plagio", afirmó.



Luna Victoria insistió en negar que tuvo intención de plagiar a otros autores, pero reconoció que los textos tuvieron errores.



"Pueden haber errores, algunas deficiencias mínimas; sin embargo, plagiar es tener la intencionalidad de copiar ideas, y en estos trabajos no se han copiado ideas, el trabajo es original, es inédito y tiene metodología propia. Vuelvo a decir que no hay plagio y lo digo categóricamente", sentenció.



Sobre el anuncio del ministro Idel Vexler de crear una comisión para investigar las denuncias, Luna Victoria aseguró que está de acuerdo con la medida y espera que se investigue para que "salga a relucir la verdad".