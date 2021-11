Conforme a los criterios de Saber más

El incremento del caudal del río Alcamayo ocasionó un huaico y puso en alerta a los ciudadanos y turistas del distrito de Machu Picchu, ubicado en la provincia de Urubamba, en la región Cusco.

La emergencia se registró al promediar las 21:20 horas, cuando el río se desbordó a causa de las intensas lluvias. Las piedras y el lodo llegaron hasta la misma ciudad de Machu Picchu (Aguas Calientes), generando alarma entre los pobladores.

El alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, dijo que se evacuó a decenas de familias cuyas viviendas están ubicadas cerca al río para evitar alguna tragedia. Las personas fueron trasladadas hasta el complejo deportivo de la zona.

Río Alcamayo se desborda tras intensas lluvias, ocasionando un huaico. Más de 20 familias que que viven a la ribera son evacuados por precaucion

La autoridad edil informó que no se registró heridos ni daños a viviendas e instó a los vecinos a mantener la calma

“Felizmente no hay ningún herido, no hay daños a la propiedad. El río trajo bastante lodo y piedras. Estamos haciendo el monitoreo correspondiente. Instamos a la calma a los operadores de turismo, visitantes y ciudadanos. Se están realizando las gestiones correspondientes para que este hecho no llegue a mayores”, señaló.

El caudal del río Alcamayo aumentó considerablemente por las lluvias que se registraron desde las 7.30 de la noche.

Cerca de las 10 de la noche, el caudal del río retornó a su cauce normal, informó la Municipalidad de Machu Picchu, y agregó que lo continuará monitoreando.