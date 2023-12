Luego de que se anunciara que los boletos a Machu Picchu serán comercializados a través de Joinnus y de manera 100% virtual, el Ministerio de Cultura anunció que suspendió las medidas temporalmente hasta inicios el 2024. Esto después de que gremios de turismo de la región manifestasen que esta decisión fue unilateral y no consultada e iniciaran protestas en la ciudad del Cusco.

“Se ha determinado otorgar un breve tiempo de reconocimiento y familiaridad con la nueva plataforma, en atención a la demanda del sector turístico formal, que hoy expresaron su apoyo a la necesidad de un cambio de plataforma de ventas”, indicó el sector a través de un comunicado oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Autorizan incrementar aforo de Machu Picchu: ciudadela recibirá 4500 visitas diarias desde el 2024

Inicialmente, el Mincul había indicado que este 20 de diciembre se iniciaría la venta de los boletos a la maravilla mundial a través de la plataforma tuboleto.cultura.pe, administrada por Joinnus.

La entidad detalla que sí se realizaron dos reuniones virtuales y una virtual en la ciudad de Cusco para un proceso de acercamiento con los potenciales usuarios. Allí contaron con más de 600 participantes y “recibieron diversos aportes positivos para la mejor gestión de la nueva plataforma de venta”.

#COMUNICADO 📣 | El Ministerio de Cultura del Perú, en atención a su compromiso de conservación del Santuario Histórico de Machupicchu y de la mejora del servicio público cultural para una óptima oferta nacional e internacional del sitio, señala: pic.twitter.com/cNxcg5guGt — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) December 20, 2023

Además, según información del corresponsal de El Comercio, Juan Sequeiros, en días anteriores miembros del Sindicato de Trabajadores CAS de Cultura Cusco reclamaron airadamente contra la nueva modalidad de venta, incluso no permitieron que técnicos de Joinnus realicen sus instalaciones en el local institucional , llegando a una confrontación.

A ellos se sumaron representantes de algunas agencias de viaje, que sugieren que la venta a través de Joinnus supone la ‘privatización’ de Machu Picchu, además de tener que pagar un porcentaje extra a la empresa privada por cada ticket.

LEE TAMBIÉN: Ministerio de Cultura rechaza comentarios racistas contra la artista peruana Tilsa Tsuchiya

Una de las pocas voces, que ha salido a defender la nueva modalidad de expendio de tickets, ha sido el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, quien dijo que la antigua modalidad permitía la comisión de todo tipo de delitos por quienes estaban en el entorno de Cultura, y que ahora, a través de Joinnus por fin se tendría un aplicativo transparente, auditable y de acceso para todo el mundo.

Ministra de Cultura explica la situación

Ante ello, la titular del sector Cultura manifestó su preocupación ante los recientes hechos y dijo que la intención de este cambio es mejorar la administración del sitio arqueológico.

“La idea es mejorar la gestión cultural, de ninguna manera privatizar ni la administración ni la gestión del principal sitio turístico que tiene el país. Desde hace un par de semanas estamos difundiendo, haciendo mas conocida el tener una sola plataforma, un solo lugar donde toda la oferta cultural turística que administra el Ministerio de Cultura, ya sean museos o sitios arqueológicos, y se conozca no solo el precio de las entradas sino información de investigaciones sobre estos lugares. Queremos mejorar este sistema”, dijo Leslie Urteaga en entrevista con RPP.

El Ministerio de Cultura también anunció que a partir de este 19 de octubre, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, entrará en un proceso de reorganización administrativa, con la finalidad de transparentar sus procesos y brindar mejores servicios a los ciudadanos, tal como lo ha solicitado el Sindicato SITRACAS.

“Recordemos que la DDC tiene a cargo una página web que ha venido trabajandose desde hace diez años, pero lamentablemente no ha tenido un fortalecimiento informático, no hay servidores que puedan soportar (la información). No tenemos un equipo que mejore el tema de las redes, el soporte técnico, a tener la seguridad de que la página no se caiga”, explicó al respecto la ministra.

Anteriormente, el sistema de ventas a través de la plataforma del Ministerio de Cultura, recibió numerosas quejas por por presuntamente propiciar el acaparamiento de boletos, y hasta el ‘ruletaje’ de los mismos por parte algunos malos trabajadores de dicha institución.