Qué duda cabe que el Perú es una de las cunas de la civilización, tierra donde han surgido grandes culturas e imperios, donde los incas fueron la cúspide de la historia prehispánica, con Machu Picchu como el rostro más reconocible a nivel mundial y símbolo inequívoco de la peruanidad. Por ello, la Ciudad Perdida de los Incas hoy brilla ante millones de visitantes en China, país milenario con una gran tradición.

Historia peruana brilla en Museo de Shanghai

Desde el 8 de julio de 2026 y hasta el 14 de noviembre de 2027, el Museo de Shanghai (China) será el lugar de “On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas”, que no es otra cosa que una muestra dedicada a las antiguas civilizaciones que florecieron en el continente americano, específicamente, en Perú y México, donde la sección dedicada a nuestro país lleva por nombre “Machu Picchu and the Golden Empires of Peru”, son presentadas por primera vez en el país oriental.

En el caso peruano, las piezas provienen exclusivamente del Museo Larco. Al respecto, José Koechlin, CEO fundador de Inkaterra (única empresa peruana que tiene presencia en la muestra), dijo: “La importancia que se le está dando a ambos países es muy alta. En nuestro caso se trajo el arte, la delicadeza, la riqueza del Perú en cuanto a la biodiversidad, cultura, la concepción del universo. La museología que se ha usado es fluida, es la historia de nuestro país vista desde los ojos de Lambayeque, uniéndose a los orígenes de Caral y la consecuencia en los incas. Está muy bien hecho”.

On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas tendrá lugar en el Museo de Shanghai desde el 8 de julio de 2026 hasta el 14 de noviembre de 2027. (Foto: José Koechlin)

Siendo Shanghai el último paradero de esta exposición que inició en tiempos de la pandemia del COVID-19 en Boca Ratón, Florida (Estados Unidos) allá por 2020 y que tuvo presencia en otros museos en ciudades como París, Milán, Sydney y Tokio.

“Se espera mucha presencia china. Ellos le han dado una gran importancia a la exposición de drones con las figuras de Nasca, alusivas a huacos. Aquí eso tiene mucha relevancia (...) es la presentación que más acercamiento al pueblo chino va a tener hasta ahora”, agregó Koechlin.

Muestra peruana atraerá miles de visitantes chinos

Un dato no menor es que la muestra es promovida íntegramente por el sector privado, ha tenido la venía del Estado contando con la presencia del embajador, razón por la cual hay grandes expectativas, pues el lugar tiene capacidad para albergar a 10 mil personas por día y, solo en la preventa, se han separado más de 300 mil boletos: “La organización, el emprendimiento es del sector privado. Es bueno saber que no solo el Estado promueve la que es la primera actividad económica de muchos países (turismo)”.

La muestra Machu Picchu and the Golden Empires of Peru ha sido realizada integramente por el secto privado, contando con la venia del Estado. (Foto: José Koechlin)

Esta exposición es de gran importancia para el turismo peruano, el cual no ha recuperado los niveles pre pandémicos de antes de 2020, siendo el único país en la región con esta cifra negativa en lo que respecta a afluencia de turistas: “Lo que se busca la promoción de la imagen del Perú, resaltar qué es y cuál es nuestro vínculo con otros países en rubros como la minería, agroexportación e, incipientemente, con el turismo”.

José Koechlin añade que “Machu Picchu and the Golden Empires of Peru”, llega en un momento importante a China, en un contexto donde al país asiático es ya una de las potencias mundiales del momento y con una población (superior a los 1,412 millones de habitantes) ávida por conocer al resto del mundo; en el caso peruano, el gobierno de Beijing es el mayor socio comercial de nuestro país: “El elemento sorpresa es que es un mundo contenido en sí. Ellos tienen un despertar a su vínculo con lo que sucede afuera”.

Uno de los espectáculos más llamativos de la muestra fue la exposición de drones recreando diversos aspectos de la historia de la civilización peruana. (Foto: José Koechlin)

Quieren potenciar el turismo peruano

Asimismo, el CEO fundador de Inkaterra insiste en que la muestra es un paso pequeño, pero importante para potenciar el sector turismo en Perú, del cual está convencido es un motor de desarrollo económico crucial, pues afirma es el que mayor empleo e inversión genera, pero, “lamentablemente, no está debidamente valorado por las autoridades y no hay conciencia cívica, cuando tiene un potencial integrador”.

“Por ello, buscamos mostrar el orgullo de ser peruanos, pero también el mejoramiento de la calidad de vida por medio del turismo, sobre todo en el ámbito rural. Suena altruista, pero es pragmático. Ese es mi mensaje, de que en el Perú tenemos la capacidad de brindar buen servicio hotelero, el cual se encuentra en el sector rural”, sentenció.

José Koechlin, CEO fundador de Inkaterra, estuvo presente en la inauguración de la muestra en el Museo de Shanghai, China. (Foto: José Koechlin)

Es importante mencionar que el patrocinador de Machu Picchu and the Golden Empires of Peru a Inkaterra Asociación, que lleva poco más de 5 década promoviendo el turismo regenerativo, la investigación científica y conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu, su biodiversidad y el legado de las culturas andinas.

El espectáculo de drones fue del agrado de los asistentes al primer día de la muestra en Shanghai. (Foto: José Koechlin)