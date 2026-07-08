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Resumen

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La muestra "Machu Picchu and the Golden Empires of Peru" en el museo de Shanghai, China, tendrá espacio suficiente para albergar a más de 10 mil personas al día. (Foto: Composición/Neon)
La muestra "Machu Picchu and the Golden Empires of Peru" en el museo de Shanghai, China, tendrá espacio suficiente para albergar a más de 10 mil personas al día. (Foto: Composición/Neon)
Por Joel Dávila Quiñonez

Qué duda cabe que el Perú es una de las cunas de la civilización, tierra donde han surgido grandes culturas e imperios, donde los incas fueron la cúspide de la historia prehispánica, con Machu Picchu como el rostro más reconocible a nivel mundial y símbolo inequívoco de la peruanidad. Por ello, la Ciudad Perdida de los Incas hoy brilla ante millones de visitantes en China, país milenario con una gran tradición.

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