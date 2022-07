El alcalde del Centro Poblado San Juan Grande (Madre de Dios), Francisco Olivares Olivera, denunció haber sido agredido y secuestrado durante unas cinco horas el último lunes 11 de julio, aproximadamente a la 1:45 p. m., cuando se dirigía a bordo de su camioneta hacia su centro de trabajo desde la ciudad de Puerto Maldonado, por la vía Interoceánica.

“Me secuestraron por cinco horas, ellos (los secuestradores) tenían porte militar y llevaban chalecos de la Policía. Me golpearon en la cabeza, obligándome a que diga donde tenía el oro y la plata guardada en mi casa. Luego, con esa información, me abandonaron dentro del bosque con la amenaza de que tenía que reunir la suma de cien mil soles para el miércoles, caso contrario corre riesgo mi vida y la de mi familia”, denunció el alcalde a la Policía especializada de la Divincri de Puerto Maldonado.

El alcalde contó que el lunes 11 de julio, en momentos en que se trasladaba desde Puerto Maldonado hacia el municipio San Juan Grande a bordo de su camioneta, fue interceptado por otras dos camionetas a la altura del kilómetro 52 de la vía Interoceánica, pasando la entrada de Laberinto.

Según su relato a las autoridades policiales, una de las camionetas le cerró el paso, mientras que la otra se colocó a su costado, mientras sus ocupantes le gritaban con palabras soeces que detenga su vehículo.

De las camionetas, una de color negro con lunas polarizadas y otra de color blanco, bajaron cuatro sujetos. Uno de ellos tenía un fusil y sus acompañantes estaban armados con pistolas. Lo obligaron a subir a la parte trasera de una de las camionetas y dos de los secuestradores se sentaron uno al lado del otro y lo trasladaron saliendo de la vía Interoceánica, por una trocha carrozable por el monte hacia el rio Tambopata. Ya dentro del bosque, en un lugar a 30 minutos de la referida vía, dijo que los secuestradores lo ataron y luego lo golpearon, y con amenazas lo obligaban a decir donde tenía guardada la plata y el oro.

El alcalde sufrió heridas en la cabeza tras ser agredido por los secuestradores | Foto: Manuel Calloquispe

Con la información de donde se encontraba el dinero, los secuestradores dejaron abandonado al alcalde en el bosque y se trasladaron hasta la ciudad de Puerto Maldonado, llevándose la camioneta de propiedad del alcalde. En dicho lugar, ubicaron el domicilio del burgomaestre, donde sorprendieron a su esposa e hijos. Estos entraron a la casa y tras unos minutos de búsqueda sustrajeron la suma de 16 mil soles.

Herido fue a denunciar el hecho

Aproximadamente a las 5:30 p. m., el alcalde Francisco Olivares logró soltarse de sus amarres y salió del bosque por sus propios medios. La autoridad, a pesar de que tenía el cuerpo ensangrentado producto de las heridas que le dejaron los golpes que recibió en la cabeza (uno en el lado derecho y otro en la nuca), se trasladó hacia Puerto Maldonado y en compañía de su abogado fue a poner la denuncia por secuestro en la Divincri local.

Francisco Olivares le contó a El Comercio que los secuestradores le pidieron que no denuncie el hecho a la Policía, pues ellos le dijeron tendrían conexión con esta y se enterarían de la denuncia, amenazándolo con tomar represalias contra él y su familia.

Freddy Vracko, abogado del alcalde, le recomendó poner la denuncia ante la Divincri a pesar de las amenazas de los hampones.

En la noche del lunes, agentes de la Divincri, el grupo Terna y otras divisiones policiales realizaron operativos por toda la ciudad de Puerto Maldonado para dar con la ubicación de los secuestradores. La Policía informó que cerca de las 10:00 p. m. la camioneta del alcalde Olivares fue encontrada abandonada en la periferia de la ciudad, en el lugar denominado Rompeolas.

¿Dónde queda San Juan Grande?

El centro poblado menor San Juan Grande está ubicado en la provincia del Manu, distrito de Madre de Dios. Para llegar al lugar se ingresa por una trocha carrozable a la altura del kilómetro 117 de la vía Interoceánica, se tiene que vadear el río Inambari y seguir una trocha carrozable por una hora.

La zona parte del corredor minero y existen concesiones mineras en proceso de formalización. En este lugar, Francisco Olivares Olivera, alcalde del centro poblado, tiene una concesión minera.