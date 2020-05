Con el lema “a nuestra región la salvamos todos”, en Madre de Dios iniciaron la campaña de solidaridad “Madre de Dios seamos uno” para lograr recaudar un millón de soles con lo que se pretende adquirir equipos de protección y atención para pacientes covid-19 de esta región.

La iniciativa fue convocada por la sociedad civil, Caritas Madre de Dios, el apoyo de las demás congregaciones religiosas asentadas en la región y la participación del Gobierno regional de Madre de Dios.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de la región de Madre de Dios, a los empresarios, a los mineros, a los comerciantes, a todo el país”, dijo así obispo David Martínez de Aguirre Guinea, Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, promotor de la campaña.

En esta región se requiere con urgencia insumos médicos para el hospital Santa rosa y centros de salud de Madre de Dios, camas UCI (camas quirúrgicas) respiradores artificiales, equipos de protección personal, y pruebas.

“Los presupuestos que nos han sido asignados son insuficientes” dijo el Gobernador regional, Luis Hidalgo Okimura. Las cifras por COVID-19 en la región se han incrementado, a la fecha con 183 los contagiados por COVID-19 en Madre de Dios, y la cifra de muertos se ha elevado a 4 hasta la fecha. “Tenemos 11 pacientes hospitalizados y solo tenemos 15 camas para estos pacientes, es necesario hacer una ampliación de 25 camas”, explicó la autoridad.

Hidalgo también dio a conocer que se está ampliando una infraestructura hospitalaria solo para pacientes COVID-19, donde se instalarán las 25 camas. Hay dos pacientes en camas UCI, “pero solo tenemos 4 ventiladores, si la cifra se incrementa a 5 pacientes, tres quedarían sin ventilación artificial, y esto es una situación que nos preocupa” dijo.

Hasta la fecha se han realizado 4,768 pruebas (327 moleculares y 4,441 pruebas rápida) con material que ha enviado el Gobierno central, “pero son insuficientes” expreso el Gobernador. Hay 7 casos por COVID-19 en Iberia, 2 en la comunidad de Ponal - Inambari, un caso en Salvación de la provincia del Manu, y 173 en la provincia de Tambopata.

Recordó que el Gobierno regional de Madre de Dios, tiene un proyecto para la construcción del Hospital regional aprobado desde el año 2015, pero hasta la fecha no se tiene la inversión para la construcción. El único hospital de la región de Madre de Dios, ya ha colapsado por el dengue, “Y esto no es por alarmar, si no, porque esa es nuestra realidad” reitero Hidalgo.

Toda la recaudación de los fondos estará a cargo de Caritas Madre de Dios. Son dos cuentas, una en soles y otra en dólares, donde las personas solidarias podrán depositar sus donaciones:

BCP Soles: 485-2537740-0-25

BCP CCI Soles: 0024-8500-2537-7400-2511

BCP Dólares: 485-2644256-1-54

BCP CCI Dólares: 0024-8500-2644-2561-5419

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

