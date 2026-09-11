Estos gigantes amazónicos albergan biodiversidad y almacenan masivas cantidades de carbono. Foto: ARBIO
Estos gigantes amazónicos albergan biodiversidad y almacenan masivas cantidades de carbono. Foto: ARBIO
Por Redacción EC

Frente a la urgencia del cambio climático, sembrar árboles no es suficiente: la prioridad en la Amazonía peruana es conservar los bosques milenarios. Así lo demuestra “El Tayta”, un imponente shihuahuaco de 1,100 años y 54 metros de altura que ARBIO Perú protege en la cuenca del río Las Piedras, Madre de Dios.

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