En Madre de Dios se confirmó el segundo caso de coronavirus (COVID-19). Así lo dio a conocer el gobernador regional Luis Hidalgo Okimura. Desde la localidad de Inambari – Mazuko dijo que una de las muestras enviadas a la ciudad del Cusco dio resultado positivo.

Se trata de una mujer de 25 años que viajó a la ciudad de Lima el pasado 28 de febrero, antes que se declarara el estado de emergencia, y permaneció hasta el 14 de marzo, tiempo en el que estuvo en contacto con familiares que llegaron desde los Estados Unidos. En este tiempo se habría contagiado con el coronavirus, reveló el médico Carlos Manrique, director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios.

Largas colas en bancos y transporte informal

Esta mañana, el sistema de atención en los bancos colapsó. Miles de personas hicieron largas colas para cobrar el bono de S/380 en el Banco de la Nación y el Banco de Crédito. La policía cercó la Plaza de Armas de Puerto Maldonado para evitar una aglomeración y riesgos de contagio. Asimismo, otras miles de personas se quedaron en las calles adyacentes buscando la forma de ingresar a la plaza.

Desde el inicio del estado de emergencia no hay transporte público de pasajeros. Esta situación ha generado la aparición de taxistas informales (motos lineales) sin las medidas de protección exigidas por el Gobierno. Este jueves, en las calles adyacentes a la plaza se observó cientos de motos en busca de pasajeros.

La agricultora Nelia Cárdenas Cervantes, de la comunidad de Santa Elena, distrito de las Piedras, dijo que ya no había alimentos en su casa. Ella es madre de seis hijos. Su esposo falleció el año pasado en un accidente laboral. Ella sola sostiene a toda su familia gracias a la producción agrícola. Por eso, esta mañana llegó a la ciudad con 6 costales de yuca para vender.

Sin embargo, se quejó de que los controles de tránsito por la emergencia no los dejaban pasar tanto a ella como a los demás vendedores. “Si no vendo mi yuca no tengo qué comer”, lamentó. Cientos de agricultores llenan las calles adyacentes al mercado modelo, buscando un sitio donde vender sus productos, pero son repelidos por las fuerzas del orden. Ellos agregaron que ya se habían acabado todas sus provisiones en el campo.

A 18 días de decretado el estado de emergencia por el coronavirus, muchos comerciantes y negocios de la ciudad, afligidos por los compromisos financieros y laborales, han empezado a atender a puerta cerradas, como las ferreterías, talleres de mecánica,y tiendas de venta de repuestos de motos. Algunos restaurantes y cevicherías también ofrecen menús.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

