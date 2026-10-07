Un enfrentamiento armado entre la Policía Nacional y una organización criminal en el sector La Pampa dejó un agente muerto y tres delincuentes abatidos en Madre de Dios. Este violento hecho ocurrió durante un operativo contra la minería ilegal en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

La víctima de las filas de la PNP fue el suboficial Jack Nima Sota, quien pereció por un disparo en la cabeza. Su compañero, el suboficial Joel Ríos Coquinche, sufrió heridas de gravedad por arma de fuego y los médicos lo atendieron en el hospital regional.

Entre los agresores abatidos figuraron Renzo Francia Canchari, de 26 años, y Marco Antonio Manicuama Salas, de 27 años. El tercer sujeto sin vida permaneció en calidad de no identificado en la morgue para las pericias de ley.

La policía enfrentó a un grupo armado e incautó armamento largo tras choque en La Pampa que dejó un agente fallecido. (Panamericana)

La policía enfrentó a un grupo armado e incautó armamento largo tras choque en La Pampa que dejó un agente fallecido. (Panamericana)

La intervención policial buscó desarticular al grupo armado Los Guardianes de la Trocha y capturar a su cabecilla, Edison Fernández Pérez, alias Chili. Esta red delictiva exigía cupos extorsivos a los mineros ilegales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

El choque armado comenzó a las 4:00 horas del 6 de octubre en el kilómetro 115 de la Carretera Interoceánica ante una emboscada contra las patrullas. Tras varias horas de tiroteo, alias Chili huyó hacia la selva junto con custodios armados.

Los agentes incautaron en el lugar 15 fusiles de guerra de largo alcance, pistolas, granadas de mano y abundante munición. Las fuerzas del orden también hallaron chalecos antibalas, teléfonos celulares y recipientes con mercurio empleados en la minería ilícita.

Pesquisas fiscales en La Pampa

La fiscal provincial Maribel Báez Chuyma acudió al kilómetro 115 para dirigir el levantamiento de los cadáveres e inspeccionar las armas de guerra incautadas, según informó el Ministerio Público. Los peritos forenses iniciaron pruebas dactilares y necropsias con el propósito de determinar la identidad del tercer sospechoso fallecido.

El despacho fiscal abrió diligencias preliminares sobre el arsenal bélico recuperado y los vínculos de la red con la minería ilegal, según confirmaron fuentes fiscales. Las autoridades del Ministerio Público programaron inspecciones técnicas en la zona para identificar a otros integrantes de la organización armada.