La policía enfrentó a un grupo armado e incautó armamento largo tras choque en La Pampa que dejó un agente fallecido. (Panamericana)
La policía enfrentó a un grupo armado e incautó armamento largo tras choque en La Pampa que dejó un agente fallecido. (Panamericana)
Por Redacción EC

Un enfrentamiento armado entre la Policía Nacional y una organización criminal en el sector La Pampa dejó un agente muerto y tres delincuentes abatidos en Madre de Dios. Este violento hecho ocurrió durante un operativo contra la minería ilegal en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

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