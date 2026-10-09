El reciente enfrentamiento entre delincuentes y miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en La Pampa, en Madre de Dios, muestra la fuerte presencia y avance de la minería ilegal en esa zona. El saldo fue tres sujetos abatidos y un policía fallecido.

El periodista Manuel Calloquispe Flores contó a El Comercio que la banda que se enfrentó a policías y militares es conocida como ‘Los Guardianes de la Trocha’, cuyo cabecilla es Edinson Fernández Pérez, alias ‘El Chili’, y controla la minería ilegal en La Pampa.

Las imágenes captadas por el dron de las autoridades muestran que cerca de 15 delincuentes llegan provistos de armas de largo alcance y en motos al kilómetro 115 de la carretera Interoceánica para enfrentarse a la PNP y FF.AA.

Calloquispe indicó que la cifra de fallecidos en la banda de los hampones sería mayor, ya que el personal de seguridad de los mineros ilegales habría recuperado varios cuerpos. Precisó que la identidad de los muertos son Marco Antonio Manicuama Salas, Renzo Williams Francia Canchari y Joel Córdova Ruiz, quienes provienen de Pucallpa y registran antecedentes por robo agravado en Lima.

Remarcó que el operativo desplegado por las autoridades se dio en el contexto de que ‘Los Guardianes de la Trocha’ vienen extorsionando a los transportistas y mineros ilegales de Madre de Dios. Incluso, ‘El Chili’ había dispuesto el secuestro de algunos dirigentes.

Señaló que, a mediados de año, el cabecilla de la banda escapó a Bolivia gracias a protección de la organización criminal brasileña Comando Vermelho en medio de operativos de las autoridades peruanas en Madre de Dios.

Madre de Dios está afectada por la minería ilegal. Foto: Mindef. / Luis Enrique Saldana.

Calloquispe indicó que ‘El Chili’ tendría un nuevo lugarteniente, cuyo nombre es Damián Riquelme Dolorbe Martínez, alias ‘Benjamín’, quien dirigió al grupo que se enfrentó a las autoridades. Él se encarga de la logística de la banda, así como de reclutar a los delincuentes de Lima y la selva central. Realizó servicio militar en Pucallpa y tendría conexiones en el Ejército, pues habría gestionado que militares de fuerzas especiales entrenen a los miembros de ‘Los Guardianes de la Trocha’.

El periodista indicó que la banda que encabeza actualmente ‘El Chili’ opera en Madre de Dios desde el 2014. En los últimos tres años han cobrado cupos a los transportistas que trasladan pasajeros o combustible, así como a los que extraen oro de La Pampa, a cambio de brindarles seguridad.

Respecto al tema de la seguridad, indicó que hay tres bases policiales en la zona, mientras que el Ejército tiene igual cantidad. Afirmó que en los últimos años se ha reportado el asesinato de más de cinco policías, incluso recordó que en el 2019 ocurrió un ataque al mando de Samuel Sánchez Irene, alias ‘Venado’, entonces cabecilla de la banda, y en agosto último sucedió una emboscada a la PNP.

Recordó que la banda de ‘El Chili’ tuvo enfrentamientos con la organización que encabezaría Eneyser Fernández Díaz, alias ‘Brayan’, durante el 2025 por el control de La Pampa, lo ha cual ha debilitado a ambos bandos. ‘Los Guardianes de la Trocha’ estaría conformado actualmente por 40 sujetos.

Recordó que durante el 2023 y 2024 un grupo de venezolanos trató de ingresar a La Pampa, pero fueron expulsados y la mafia que opera en la zona estableció como regla que no se le dé ningún trabajo a los extranjeros para evitar que penetren en el lugar.

El periodista Manuel Calloquispe Flores contó a El Comercio que la banda que se enfrentó a policías y militares es conocida como ‘Los Guardianes de la Trocha’ y controla la minería ilegal en La Pampa. Foto: GEC.

Amenazas contra su vida

Manuel Calloquispe denunció que ‘El Chili’ lo ha amenazado de muerte por sus reportajes en los que alertaba sobre el avance de la minería ilegal, incluso dicho sujeto mandó a matar, según dijo, a personas que eran sus fuentes en Madre de Dios. El delincuente ha ofrecido hasta 40 mil soles a la persona que logre secuestrarlo y llevarlo a La Pampa, ya que pretende asesinarlo por su propia cuenta. Por esa razón, usa actualmente chaleco antibalas y la Policía realiza una vigilancia en su domicilio de manera diaria.

Desde el 2013, Manuel Calloquispe ha enfrentado agresiones físicas, robos y hostigamientos por informar sobre la minería ilegal en Madre de Dios. En 2023, más de 200 personas lo amenazaron de muerte y sufrió acoso constante en su vivienda y redes.

Plantean trasladar a policías y militares de Pataz a Madre de Dios para enfrentar la minería ilegal

Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, indicó que los mineros ilegales de Madre de Dios tienen como personal de seguridad a gente entrenada que opera con armas de guerra y la mayoría son licenciados del Ejército. Una prueba de ello son los fusiles que han incautado el pasado martes tras el último operativo.

Recordó que hace dos meses capturaron a dos militares que viajaban a La Pampa para entrenar a los sujetos que eran captados por la mafia que opera en la zona.

Señaló que los sujetos que integra las bandas que operan en la zona son oriundos de Madre de Dios o ya llevan varios años en el lugar. Ellos forman parte de los ejércitos particulares que forman cada minero ilegal para que los resguarden de los operativos de las autoridades o de los ataques de las bandas rivales.

Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, indicó que los mineros ilegales de Madre de Dios tienen como personal de seguridad a gente entrenada que opera con armas de guerra. / GERALDO CASO BIZAMA

Yaranga indicó que se debería trasladar a Madre de Dios el contingente policial que ha sido desplegado a Pataz, pues consideró que en esta última zona el problema es la delincuencia y no la minería ilegal.

“En Madre de Dios la minería ilegal es pura minería ilegal y criminalidad a gran escala. Madre de Dios es la meca de la minería ilegal”, refirió.

Advirtió que otra zona en la que la minería ilegal viene creciendo es la provincia de Condorcanqui, en la frontera con el Ecuador, incluso se ha producido una invasión de la banda ‘Los choneros’ debido a los operativos de las autoridades en el país norteño. “Se da el efecto globo, ya que escapan a los lugares donde hay mayor protección para ellos, como la Cordillera del Cóndor”, indicó.

¿Quién es ‘El Chili’?

Una fuente policial indicó que Edinson Fernández Pérez comenzó su actividad delictiva brindando seguridad a los mineros ilegales, pero luego pasó a ser el único cabecilla de la banda tras asesinar a sus antecesores. Incluso, mató en una emboscada a su primo Iván Fernández Pérez, alias ‘Tony’, el 28 de marzo del 2024.

A partir de ese momento, se dedica al cobro de cupos a los sujetos que se dedican a la minería ilegal en ‘La Pampa’, así como a los comerciantes, bares y camiones que transportan combustible.

Recordó que Fernández Pérez se disputaba con Eneyser Fernández Díaz, cabecilla de ‘Los Brayans’, el control de cobro de cupos en ‘La Pampa’, pese a que son familiares.

Edinson Fernández Pérez, alias 'Chili', cabecilla de la banda 'Los Guardianes de la Trocha'.

‘El Chili’ ya fue sentenciado a 15 años de prisión por el asesinato de Juan Julio Fernández Ancco, el defensor de la Reserva Nacional de Tambopata, ocurrido en el 2022. Pese a la condena en su contra, ‘Chili’ se moviliza por ‘La Pampa’ con total impunidad.

También se le sindica de mandar asesinar a Ana Denisse García Solsol, tesorera de la asociación de vivienda Nuevo Horizonte y dirigente en La Pampa. Ella fue interceptada y baleada por sujetos en una camioneta y dos motos cuando regresaba de hacer compras en el mercado.