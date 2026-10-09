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Resumen

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La Policía muestra el armamento incautado a los delincuentes en Madre de Dios.
La Policía muestra el armamento incautado a los delincuentes en Madre de Dios.
Por Carlos Gonzales

El reciente enfrentamiento entre delincuentes y miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en La Pampa, en Madre de Dios, muestra la fuerte presencia y avance de la minería ilegal en esa zona. El saldo fue tres sujetos abatidos y un policía fallecido.

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