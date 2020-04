Magaly Salinas Bielhs (62) era una aeromoza hasta que su empresa liquidó. Vendió sus bienes, junto sus ahorros y empezó a hacer realidad lo que siempre soñó de niña: rescatar y curar animales silvestres tratados como mascotas o maltratados en circos.

Llegó a Puerto Maldonado (Madre de Dios) hace 15 años. A 12 kilómetros de la ciudad, en una chacra de 15 hectáreas ubicada en el corredor turístico de la ciudad, fundó Amazon Shelter, un centro de rehabilitación y conservación de animales silvestres.

Con el apoyo de voluntarios, en este centro cura, cría, alimenta, rehabilita y libera en el bosque animales que rescata el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Desde que empezó esta actividad, en el 2005, ya ha logrado devolver al bosque a más de 100 animales. Amazon Shelter es el centro de rescate más grande de Madre de Dios. Actualmente, alberga a más de 30 animales.

Sin embargo, debido a la cuarentena, Amazon Shelter podría dejar de atender. Se autosostenían con los ingresos de las visitas de estudiantes, de turistas y del apoyo de voluntarios. "Estamos exigiendo al Estado que nos apoyen”, afirmó Magaly Salinas.

Si no se recibe este apoyo, el centro –advirtió Salinas- podría dejar de atender y entregarían los animales al Serfor para que se encargue de su manejo y cuidado.

Durante todos estos años, cuestiona la responsable del albergue, ellos han financiado el mantenimiento del albergue sin recibir apoyo del Gobierno para el proceso de recuperación y liberación de estos animales que son patrimonio del Estado pues Amazon Shelter solo tiene la custodia.

Muchos animales que llegan al centro de rescate, explica Salinas, han sido criados como mascotas y la labor de recuperarlos demanda muchos esfuerzo y tiempo.

“Muchos de estos monos no saben ni trepar árboles y a los loros (auroras y guacamayos) les cortan las plumas de las alas para que no vuelen y no saben volar. Los venados y sachavacas se acostumbran tanto a los humanos que, si los dejan libres en el bosque, serían presas de los cazadores, ya que no saben huir”, explica la responsable del albergue.

Agrega: “Las huanganas y los monos se acostumbran a estar solos, pero en el bosque tienen que estar en manadas. Para liberarlos hay que socializarlos con otras manadas, pero muchas no les permiten integrarse. Eso es muy difícil”.

