La Municipalidad Provincial de Tambopata aún no ha entregado las canastas de víveres a la población vulnerable de su jurisdicción, que incluyen artículos de primera necesidad ante la cuarentena por el coronavirus, pese a que el Gobierno Central ya asignó los presupuestos correspondientes. Así lo denunció el gerente regional de la Contraloría General de la República, José Chilep Manco.

Esta mañana la contraloría entregó al alcalde Keler Rengifo un informe de orientación de oficio “sobre la adquisición y recepción de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar a cargo de la Municipalidad de Tambopata”, al cual tuvo acceso El Comercio. Allí se identificaron situaciones adversas que ameritan acciones urgentes, a fin de asegurar la atención de la ciudadanía en estado de vulnerabilidad.

Según el documento, los artículos de primera necesidad se encuentran en ambientes poco adecuados y no se puede garantizar su resguardo. Por ejemplo, hay 416 cajas de leche evaporada en las instalaciones de serenazgo, donde existen filtraciones de agua en el piso. “No son almacenes. [Son espacios] no adecuados para guardar alimentos, pueden contaminarse”, dijo Chilep Manco.

De acuerdo con el proceso de contratación, la custodia de los bienes se debe dar en el almacén de la empresa proveedora, que es el área destinada hasta que los artículos sean retirados por el área usuaria.

Por su parte, el gobernador regional Luis Hidalgo informó que el pasado 3 de abril entregó 500 canastas de víveres al municipio provincial de Tambopata, y conminó al alcalde Rengifo a evitar las entregas personales que retrasan el proceso de distribución.

“Ese no es dinero del alcalde, ni del gobernador regional. Son recursos públicos que deben de llegar a los más necesitados, y no son para el beneficio político”, dijo Hidalgo. Tras estas declaraciones, Rengifo anunció que no volverá a participar de las reuniones del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Policía interviene a transeúntes por incumplir cuarentena