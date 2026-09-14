La Marina de Guerra del Perú informó el fallecimiento del teniente segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez, ocurrido durante un incidente registrado este lunes por la tarde en medio de las labores de intervención contra la minería ilegal en la región Madre de Dios.

La institución dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias y causas del accidente. El oficial perdió la vida mientras participaba en las acciones de intervención desarrolladas en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

Operativo contra la minería ilegal

El despliegue estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, mediante la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía. En la operación también participaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, representantes del Ministerio Público y personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La intervención tuvo como objetivo identificar y destruir infraestructura y equipos utilizados presuntamente para la extracción ilegal de minerales. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, durante el operativo fueron retirados de circulación 15 campamentos rústicos, nueve balsas, nueve motores, una moto carguero y tres generadores eléctricos.

Asimismo, fueron destruidas 14 tolvas, además de cientos de metros de tuberías, cuerdas de acero y otros implementos empleados en las actividades mineras. El conjunto de maquinaria, infraestructura y recursos logísticos intervenidos fue valorizado en más de S/8,3 millones.

Marina expresa pesar por fallecimiento

Tras conocerse el fallecimiento, la Marina de Guerra expresó su pesar por la pérdida del oficial y destacó su entrega, vocación de servicio y compromiso con la Patria.

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La institución señaló que acompaña con respeto y solidaridad a los familiares, compañeros de armas y seres queridos del teniente segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez, y afirmó que les brindará la asistencia y el apoyo requeridos.

Las investigaciones continuarán para establecer las circunstancias exactas del incidente ocurrido durante la intervención contra la minería ilegal en Madre de Dios.