Marina de Guerra confirma muerte de teniente segundo durante operativo en Madre de Dios. (Foto: Andina)
Marina de Guerra confirma muerte de teniente segundo durante operativo en Madre de Dios. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú informó el fallecimiento del teniente segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez, ocurrido durante un incidente registrado este lunes por la tarde en medio de las labores de intervención contra la minería ilegal en la región Madre de Dios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: