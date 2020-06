Un grupo aproximado de 50 personas reclamó este lunes, en la puerta del penal San Francisco de Asís de Puerto Maldonado (Madre de Dios), que se les realice pruebas de descarte de COVID-19 a sus familiares que se encuentran recluidos en este centro penitenciario, pues afirman que al menos 70 internos presentan síntomas.

“Ellos están con fiebre, tos dolor de cabeza, dolores en todo el cuerpo y nos piden medicinas”, dijo a El Comercio la madre de uno de los internos. Ella señala que no les están permitiendo ingresar con medicinas, pues los agentes penitenciarios les piden la receta médica. La mujer indica que el tópico del penal no emite estas recetas aduciendo que la fiebre que presentan los internos no supera los 38 grados.

(Foto: Manuel Calloquispe)

Este Diario conoció que al parecer habría unos 50 internos el pabellón 2 y otros 20 internos en el pabellón 3 con fiebre y dolores en el cuerpo.

El centro penitenciario de Puerto Maldonado, llamado también, penal San Francisco de Asís, tiene una capacidad para 300 internos, sin embargo, alberga a más de 700. Este medio intento hablar con el director del penal, pero a través de la seguridad del recinto nos indicó que se encontraba en una reunió.

Cerca de las 10 a.m., un contingente policial llegó hasta la puerta del penal y exhortó a los familiares a mantener la distancia social y a dispersarse.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.





¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: graban y pintan mascarillas con arte Sarhua 01/06/2020