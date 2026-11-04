Más de S/ 8,2 millones en maquinaria, combustible y equipos utilizados para actividades de minería ilegal fueron incautados y destruidos por el Comando Unificado en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.
Más de S/ 8,2 millones en maquinaria, combustible y equipos utilizados para actividades de minería ilegal fueron incautados y destruidos por el Comando Unificado en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.
El Ministerio Defensa informó que las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, destruyeron bienes y logística de la minería ilegal valorizados en S/ 8 246 650 en los sectores de Balata y Yarinal.
Durante las jornadas de interdicción, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur y efectivos de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, junto a la Policía Nacional, intervino infraestructura, maquinaria, equipos e insumos empleados para sostener las actividades de extracción ilegal de minerales, afectando su capacidad logística y operativa.
Resultados de acción conjunta
Durante el operativo se incautó trece balsas traca, diecisiete motores sumergidores, un motor adicional, diez pozas, tres tolvas de madera, dieciséis campamentos rústicos, tres motocicletas lineales, tres motosierras y 2 mil 250 galones de combustible.
La afectación económica de S/ 8 246 650 corresponde específicamente a la intervención realizada en el sector Balata y representa un impacto sobre los recursos materiales empleados en esta actividad ilícita.
El operativo contó con la participación del Ministerio Público y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernamp), en un esfuerzo articulado para combatir las actividades ilícitas que depredan los recursos naturales de la Amazonía peruana.
La nueva interdicción en Madre de Dios forma parte de los esfuerzos del Estado para restringir la capacidad operativa de esta actividad y contribuir a la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y las condiciones de seguridad de las poblaciones amazónicas.
VIDEO RECOMENDADO
- Elecciones a la Alcaldía de Lima 2026: ¿Que pasó con las 3 actas que faltan contabilizar para llegar al 100%?
- Sedapal triplica capacidad para captar agua con alta turbidez en La Atarjea ante El Niño
- Senamhi pronostica que lloviznas y alza de temperatura en Lima seguirán hasta el fin de semana
- Dos muertos por choque entre bus y tráiler en la Panamericana Norte en San Martín de Porres
- Señor de los Milagros recorrerá varios distritos durante traslado a la base Las Palmas para misa del papa León XIV
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.