Maquinaria, combustible y equipos utilizados para actividades de minería ilegal FOTOS: MINDEF
Maquinaria, combustible y equipos utilizados para actividades de minería ilegal FOTOS: MINDEF
Por Redacción EC

Más de S/ 8,2 millones en maquinaria, combustible y equipos utilizados para actividades de minería ilegal fueron incautados y destruidos por el Comando Unificado en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

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