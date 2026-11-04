Más de S/ 8,2 millones en maquinaria, combustible y equipos utilizados para actividades de minería ilegal fueron incautados y destruidos por el Comando Unificado en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

El Ministerio Defensa informó que las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, destruyeron bienes y logística de la minería ilegal valorizados en S/ 8 246 650 en los sectores de Balata y Yarinal.

El Comando Unificado dio un nuevo golpe contra la minería ilegal FOTOS: MINDEF

Durante las jornadas de interdicción, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur y efectivos de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, junto a la Policía Nacional, intervino infraestructura, maquinaria, equipos e insumos empleados para sostener las actividades de extracción ilegal de minerales, afectando su capacidad logística y operativa.

Resultados de acción conjunta

Durante el operativo se incautó trece balsas traca, diecisiete motores sumergidores, un motor adicional, diez pozas, tres tolvas de madera, dieciséis campamentos rústicos, tres motocicletas lineales, tres motosierras y 2 mil 250 galones de combustible.

La afectación económica de S/ 8 246 650 corresponde específicamente a la intervención realizada en el sector Balata y representa un impacto sobre los recursos materiales empleados en esta actividad ilícita.

Operativo se realizó en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios. FOTOS: MINDEF

El operativo contó con la participación del Ministerio Público y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernamp), en un esfuerzo articulado para combatir las actividades ilícitas que depredan los recursos naturales de la Amazonía peruana.

La nueva interdicción en Madre de Dios forma parte de los esfuerzos del Estado para restringir la capacidad operativa de esta actividad y contribuir a la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y las condiciones de seguridad de las poblaciones amazónicas.

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