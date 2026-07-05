La minería ilegal sufrió un duro golpe en Madre de Dios tras un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), que dejó pérdidas valorizadas en más de S/ 23.7 millones.

La intervención, realizada en el sector La Cumbre, distrito de Inambari, permitió inutilizar infraestructura y equipos empleados para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa la capacidad operativa de estas organizaciones.

La operación fue ejecutada por el Comando Operacional del Sur, a través de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y el Batallón de Infantería de Selva de Protección de la Amazonía N° 613, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Se destruyeron 12 pozas, 30 balsas y 35 tolvas, además de incautarse cinco motores, 25 motores sumergidos, 4 500 cilindros metálicos vacíos y diverso material utilizado en la actividad minera ilegal. (Foto: Ministerio de Defensa)

Como resultado, fueron destruidas 12 pozas, 30 balsas y 35 tolvas, además de incautarse cinco motores, 25 motores sumergidos, 4 500 cilindros metálicos vacíos y diverso material utilizado en la actividad minera ilegal.

Todo el material intervenido fue destruido conforme al procedimiento legal establecido por el Ministerio Público, evitando que vuelva a ser empleado por organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita.

Todo el material intervenido fue destruido conforme al procedimiento legal establecido por la fiscalía. (Foto: Ministerio de Defensa)

El comandante general de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, General de Brigada Víctor Cotrina Pérez, señaló que estos resultados reflejan el trabajo articulado entre las instituciones del Estado para enfrentar la minería ilegal.

LEE MÁS: Senamhi alerta sobre niveles extremos de radiación UV en la sierra sur desde este sábado

“Estas operaciones conjuntas permiten recuperar espacios afectados por actividades ilícitas y reforzar la presencia del Estado en la Amazonía”, precisó.