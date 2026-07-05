La operación fue ejecutada por el Comando Operacional del Sur, a través de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y el Batallón de Infantería de Selva de Protección de la Amazonía N° 613. (Foto: Ministerio de Defensa)
La operación fue ejecutada por el Comando Operacional del Sur, a través de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y el Batallón de Infantería de Selva de Protección de la Amazonía N° 613. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Redacción EC

La minería ilegal sufrió un duro golpe en Madre de Dios tras un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), que dejó pérdidas valorizadas en más de S/ 23.7 millones.

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