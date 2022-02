El ministro del Interior, Alfonso Chávarry Estrada, informó que más de 200 requisitoriados fueron capturados por la Policía Nacional (PNP) desde el inicio del 2022 en esta región del país.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) resaltó el compromiso de los agentes policiales y ratificó su respaldo a la PNP por la misión de elevar los estándares de seguridad en Madre de Dios.

En la presentación del balance policial también se informó que desde el inicio del presente año se desplegaron 926 operativos. Además, se desarticularon 12 bandas delincuenciales y se incautaron 18 armas de fuego, entre fusiles, pistolas y revólveres.

De igual forma, se decomisaron 403 envoltorios de pasta básica de cocaína, 57 de marihuana y 10 de clorhidrato de cocaína. En tanto, 23 vehículos fueron recuperados en operativos policiales.

En otro momento, Chávarry Estrada anunció que se reforzará la presencia policial en Madre de Dios, a fin de potenciar el despliegue, operativos y patrullaje preventivo en todas las zonas álgidas con alta incidencia delictiva.

“Me he enterado que salieron 56 policías de Madre de Dios rumbo a Puno, eso no está bien. Cada región tiene su personal. He dispuesto a través de la Comandancia General de la PNP que esos efectivos retornen y refuercen la seguridad en esta región”, sostuvo.

Previamente, Chávarry participó en la juramentación de ocho juntas vecinales en Madre de Dios, las cuales serán los “ojos y oídos” de la Policía Nacional para alertar las zonas donde se origina el delito y existan puntos de tráfico ilícito de drogas.

