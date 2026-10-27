Un puma juvenil fue rescatado por especialistas de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios (GERFOR), luego de ingresar a una vivienda en el sector de Puerto Pastora y generar preocupación entre los vecinos. Tras su captura, el felino fue trasladado fuera de la zona urbana y liberado en un entorno natural alejado de los asentamientos humanos.

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Según informó la GERFOR, la intervención se realizó luego de que los habitantes de la zona alertaran sobre la presencia del animal. Para facilitar su captura y garantizar un manejo seguro, el equipo especializado utilizó un dardo tranquilizante y aplicó los protocolos correspondientes.

Posteriormente, el puma fue trasladado a un área natural alejada de las viviendas, donde fue liberado.

¿Qué hacer ante la presencia de un animal silvestre?

Ante la aparición de un felino u otra especie silvestre cerca de una vivienda, las autoridades recomiendan mantener una distancia prudente, evitar cualquier intento de captura o manipulación y comunicar inmediatamente el hecho a las entidades competentes.

Rescatan y liberan a un puma juvenil que apareció en una zona urbana de Madre de Dios. (Foto: Captura de Facebook / Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre-GERFOR-MDD)

La intervención también pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana para atender este tipo de situaciones y prevenir riesgos tanto para las personas como para los animales silvestres.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.