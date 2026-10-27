Un puma juvenil fue rescatado por especialistas de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios (GERFOR), luego de ingresar a una vivienda en el sector de Puerto Pastora y generar preocupación entre los vecinos. Tras su captura, el felino fue trasladado fuera de la zona urbana y liberado en un entorno natural alejado de los asentamientos humanos.
Un puma juvenil fue rescatado por especialistas de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios (GERFOR), luego de ingresar a una vivienda en el sector de Puerto Pastora y generar preocupación entre los vecinos. Tras su captura, el felino fue trasladado fuera de la zona urbana y liberado en un entorno natural alejado de los asentamientos humanos.
Según informó la GERFOR, la intervención se realizó luego de que los habitantes de la zona alertaran sobre la presencia del animal. Para facilitar su captura y garantizar un manejo seguro, el equipo especializado utilizó un dardo tranquilizante y aplicó los protocolos correspondientes.
Posteriormente, el puma fue trasladado a un área natural alejada de las viviendas, donde fue liberado.
¿Qué hacer ante la presencia de un animal silvestre?
Ante la aparición de un felino u otra especie silvestre cerca de una vivienda, las autoridades recomiendan mantener una distancia prudente, evitar cualquier intento de captura o manipulación y comunicar inmediatamente el hecho a las entidades competentes.
La intervención también pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana para atender este tipo de situaciones y prevenir riesgos tanto para las personas como para los animales silvestres.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
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