Puma juvenil ingresa a una vivienda en Puerto Pastora y es rescatado por especialistas. (Foto: Captura de Facebook / Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre-GERFOR-MDD)
Puma juvenil ingresa a una vivienda en Puerto Pastora y es rescatado por especialistas. (Foto: Captura de Facebook / Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre-GERFOR-MDD)
Por Redacción EC

Un puma juvenil fue rescatado por especialistas de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios (GERFOR), luego de ingresar a una vivienda en el sector de Puerto Pastora y generar preocupación entre los vecinos. Tras su captura, el felino fue trasladado fuera de la zona urbana y liberado en un entorno natural alejado de los asentamientos humanos.

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