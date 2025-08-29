El corresponsal y periodista de investigación Manuel Calloquispe fue amenazado de muerte por su trabajo de denuncia a las mafias de la minería ilegal en Madre de Dios. La advertencia se relaciona con sus recientes investigaciones en La Pampa, uno de los epicentros de la actividad de organizaciones criminales

Según relató Calloquispe al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), las amenazas de muerte serían realizadas por Alver Carranza Fernández, identificado como integrante del grupo criminal “Los Guardianes de la Trocha” , liderado por Edison Fernández Pérez, alias “Chili”, que disputa el control de La Pampa con otra agrupación delictiva.

Ante esta grave situación, el IPYS , la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) exigen que la Policía y el Ministerio del Interior brinden garantías al periodista.

Este mismo pedido se extiende al Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

Las organizaciones de prensa señalan que Calloquispe recibió audios vía WhatsApp en el que el interlocutor le dice “te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”, “no me estés publicando de la Pampa, periodista”.

Organización criminal de alias "Chili" opera con armas de largo alcance en La Pampa. Foto: captura/Latina

El mensaje exigía expresamente que Calloquispe dejara de informar sobre alias “Chili”, señalado como el cabecilla que controla el cobro de cupos y las extorsiones que aseguran la “seguridad” de mineros ilegales en La Pampa.

“La ANP, el CPP y el IPYS requieren a las instituciones del Estado que tomen contacto y protejan al periodista, quien en anteriores ocasiones ha sido ignorado a pesar de sus solicitudes. Su labor ha sido fundamental para descubrir las operaciones de mafias de minería ilegal en la selva peruana”, indican estas instituciones.

Vale precisar que alias “Chili” registra denuncias en distintas fiscalías por delitos de secuestro, robo y asesinato. En el audio enviado no solo se amenaza con matar al periodista, sino que también se mencionan datos personales de sus familiares, lo que agrava la situación.