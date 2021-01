En Madre de Dios, 72 candidatos iniciaron una maratón política para alcanzar una curul en el Congreso de la República. El Jurado Electoral Especial (JEE) de esta región admitió la lista de 18 partidos políticos; cada organización presentó cuatro candidatos. Cuatro listas fueron declaradas improcedentes, de ellas tres apelaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y una ya quedó fuera de contienda. Los primeros destituidos de la carrera fueron los aspirantes del PPC.

Esta región, denominada capital de la biodiversidad del Perú, solo tiene un representante en el parlamento. El año pasado el Legislativo realizó algunas reformas electorales donde los madrediosenses esperaban que se les asignara un representante más.

En julio se creó, mediante Ley N°31032, el distrito electoral de residentes en el extranjero. En septiembre, con Resolución N°0304-2020, el JNE realizó la distribución de los 130 escaños de manera proporcional entre las 27 jurisdicciones electorales que hay en el país. A los peruanos en el exterior les asignaron dos curules. A Ucayali le aumentaron un escaño más: de dos pasó a tres, pero Madre de Dios se quedó con su único representante.

“El cálculo se hizo de acuerdo con el número de electores que están fijados en el padrón. Se le otorga un escaño a cada circunscripción electoral, luego se realiza la distribución de manera proporcional. Les corresponde un escaño adicional por cada 180.000 electores y en otras regiones es por cada 200.000. Madre de Dios tiene 116.513 votantes, por eso le corresponde un congresista”, indicó el especialista en derecho electoral y constitucional Jorge Luis Mamani.

Entre los candidatos más llamativos están el abogado Eduardo Salhuana Cavides, quien fue congresista en el 2001 por el partido Renacimiento Andino. Además, en el 2005 juramentó como Ministro de Justicia por un corto tiempo en el período presidencial de Alejandro Toledo. Después volvió a postular en tres ocasiones y no recibió el respaldo; ahora tienta el Congreso con Alianza por el Progreso.

Un eterno candidato es Luis Quicaño Pariona. En el 2002 postuló para regidor provincial y, en 2010, para consejero regional sin éxito. Esta vez quiere ser congresista con el partido de Acción Popular. La modelo Ruth Katiusca Szabo Cruz también quiere ocupar la curul.

Madre de Dios es una de las regiones más afectadas por la minería ilegal. (Foto: GEC)

En el 2018 postuló para la vicegobernación del gobierno regional, pero su agrupación no ganó las elecciones. La también conductora de televisión ahora va con Victoria Nacional. El resto de candidatos son desconocidos para los madrediosenses.

Representantes cuestionados

Pese a que Madre de Dios solo tiene un congresista, los últimos elegidos no dieron la talla para representar a una región tan compleja. Sus representantes siempre han sido cuestionados.

Para el período 2006–2011 fue elegido con 4.917 votos Juan Perry Cruz, un evangelista del partido Restauración Nacional que nació en Áncash. Su gestión pasó desapercibida. Intentó repetir el plato en dos procesos posteriores, pero no lo eligieron.

En el 2011 salió como congresista Eulogio Romero Rodríguez; obtuvo 5.915 votos con el partido Gana Perú. Romero nació en La Libertad, tenía vínculos con la minería ilegal y lo apodaran el ‘Comeoro’. El Parlamento lo suspendió 120 días por sus concesiones mineras. Durante ese tiempo Madre de Dios no tenía representante en el Congreso.

Los congresistas en esta región son elegidos con pocos votos, pero lo ocurrido en las elecciones del 2016 fue un extremo. Modesto Figueroa Minaya, natural de Cusco, se hizo congresista con 2,919 votos. Llegó al parlamento por el arrastre que tuvo Fuerza Popular. En su tiempo también fue duramente cuestionado porque sus grifos proveían ilegalmente combustible a campamentos mineros. Dejó el cargo cuando el entonces presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso.

En las elecciones extraordinarias para el período 2020-2021 ganó Alexander Lozano Inostroza, del partido Unión Por el Perú. Se hizo congresista con 2.975 votos: todos sus electores entrarían tranquilamente en el Coliseo Cerrado de Barranca. Lozano sí nació en la región y fue el parlamentario (27 años) más joven elegido en la historia de la región. El decano de Colegio de Periodistas de Madre de Dios, José Huamaní Medrano, explicó que Lozano llegó por azares de la vida.

“Postuló con el número 3 de su partido y fue incluido casi por rellenar la lista. En las elecciones del 2020 hubo candidatos con más votos. Juan Imura de Avanza País sacó 5.910 votos y Freddy Vracko de Perú Patria Segura 3.340, pero sus partidos no pasaron la valla. Además, dentro de su partido el que iba con el número 1, Florencio Chuctaya, falleció en plena campaña. A la número 2, Friné Huamaní, la tacharon y Lozano fue solo en la lista sin aparente posibilidad, por eso su elección fue una sorpresa para toda la región”, agregó Huamaní Medrano.

Realidad

Madre De Dios tiene menos electores que otras regiones. Menos que Moquegua, Tumbes, Tacna y Huancavelica, pero su territorio es más grande que los cuatro juntos, 85,301 km². No obstante, es la región que menor presupuesto recibe.

Según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se le asignó al Gobierno Regional de Madre de Dios para el 2021 S/370′916.816. Moquegua recibe más de S/500 millones, Tumbes más de S/400 millones, Tacna más de S/600 millones y Huancavelica más de 1.000 millones de soles.

El doctor en Economía y Gestión de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Jorge Castillo Hurtado indicó que la región recibe menos recursos de lo que le corresponde. Sostiene que hay un gran número de migrantes de otros departamentos, que llegan atraídos principalmente por la minería informal, que demandan servicios: salud, educación, transporte, entre otros. Una de las grandes carencias en Madre de Dios es el servicio de saneamiento.

Pese a la pandemia del COVID-19, los mineros han continuado con sus ilegales actividades, arrasando los bosques de la Amazonía. (Foto: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios)

“Hay una población flotante que no aparece en las estadísticas. No tienen DNI con domicilio en el departamento y no son contabilizados. Tampoco votan en la región, a pesar de que tienen períodos de larga permanencia. Desde la construcción de la carretera Interoceánica ha crecido aceleradamente la población. Madre de Dios figura con un ingreso promedio mensual mayor al de otros departamentos. Aproximadamente S/1.665, lo que continuamente atrae a personas de otros lugares en busca de oportunidades laborales”, explicó Castillo Hurtado.

El catedrático sostiene que se debe realizar una nueva distribución de los recursos. Como el Congreso es quien aprueba el presupuesto anual, con un representante las demandas de Madre de Dios no tienen eco en el Ejecutivo.

El especialista sostiene que la región concentra problemas sociales sumamente complejos; no solo se trata de la minería ilegal, sino también existe la trata de personas, incremento del narcotráfico, sicariato, prostitución, la tala ilegal, informalidad, corrupción en las instituciones del Estado. Temas que el congresista madrediosense no trata a profundidad.

Votantes

Madre de Dios es la única región donde hay menos mujeres que varones. En otras regiones predominan las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el último censo del 2017 Madre de Dios tenía una población de 141.070 personas, de las cuales el 52,3 % son hombres y el 47,7 % mujeres.

Para estas elecciones del 11 de abril se le incrementó un candidato en la lista de los partidos, para cumplir la paridad. Antes cada partido presentaba una lista con tres candidatos, ahora serán dos varones, dos mujeres.

El abogado especializado en materia ambiental César Ipenza sostiene que en Madre de Dios existen grupos de personas que no votan, ni están en el padrón electoral. Son los grupos que viven en aislamiento. Los “no contactados” no tienen representatividad, ni alguien que vele por sus intereses, derechos y necesidades ante el gobierno.

“No se sabe cuántos son, no hay cifras. Pero ese grupo permanece en situación de permanente vulnerabilidad por las actividades ilícitas de la tala y la minería ilegal. Los más cercanos a ellos son las comunidades indígenas quienes toman entre comillas la representación para que se vele por su protección. Pero en el Congreso no se ha tenido un representante de las comunidades, casi siempre el que gana responde a los intereses de los mineros informales. Actualmente hay 12 comunidades nativas que están siendo afectadas por la minería ilegal”, manifestó César Ipenza.

Madre de Dios es una región única. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha reconocido al Manu como Reserva de Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad. Un departamento muy rico en su diversidad de flora, fauna y población. Según el INEI hay 37 comunidades nativas. Una región con un alto potencial en el turismo, pero que se ve relegado por actividades ilegales.

El catedrático de la universidad Castillo Hurtado pide que el Congreso evalúe la realidad del departamento y se incremente un escaño más para Madre de Dios. Además, espera que el nuevo legislador sea una persona preparada, que tenga un conocimiento del sector público y sobre todo que cumpla con su rol fiscalizador, porque pese a los pocos recursos que recibe la región, estos se disponen ineficientemente.