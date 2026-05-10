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Resumen

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Entre el segundo semestre del 2025 y los primeros dos meses del 2026, los mineros ilegales que operan en la región de Madre de Dios han deforestado 500 hectáreas de bosques de la Reserva Nacional Tambopata, uno de los lugares de mayor biodiversidad en el mundo, creada para proteger la flora, fauna y paisajes amazónicos.

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