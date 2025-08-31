El Ministerio del Interior (Mininter) informó que adoptó medidas inmediatas para proteger la vida y la integridad del periodista Manuel Calloquispe Flores, tras conocerse que fue víctima de amenazas de muerte por parte de presuntos integrantes de bandas ligadas a la minería ilegal en Madre de Dios.

Mediante un comunicado, el sector detalló que el Comando Institucional de la Policía Nacional dispuso el despliegue de un equipo especializado encargado de brindar resguardo al comunicador y a su familia. Las acciones incluyen patrullajes permanentes en la zona donde reside, visitas periódicas y contacto directo con Calloquispe para garantizar su seguridad.

Divincri de Madre de Dios ejecuta acciones de investigación para ubicar a los responsables de las amenazas en contra de Manuel Calloquispe. (Foto: Facebook)

De forma paralela, la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Región Policial Madre de Dios realiza las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de estas amenazas. El Mininter añadió que la coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y con la Prefectura Regional es “permanente y directa”, con el fin de lograr una respuesta efectiva y rápida en este caso.

Según denunció Calloquispe a El Comercio, el último jueves recibió una llamada a su WhatsApp de un sujeto al que identificó como Alver Carranza Fernández, alias ‘Alver’, primo del delincuente conocido como el ‘Chili’. Durante la conversación —que fue grabada por el periodista como prueba de su denuncia— el individuo lo insultó, lo amenazó de muerte y aseguró tener las fichas de Reniec de sus dos hijos. También advirtió que atentaría contra la vida de una informante del comunicador.

En el audio, el presunto delincuente acusó a Calloquispe de realizar reportajes a favor de “Los Brayans”, una banda rival de “Los Guardianes de la Trocha”, organización criminal a la que pertenecería ‘Alver’. Incluso, le advirtió que se encontraba cerca del ‘Chili’ y que este “está moviendo todo”.

Coordinación con Minjusdh y la Prefectura Regional busca garantizar la protección de Manuel Calloquispe. (Foto: Facebook)

El periodista explicó que la amenaza se produjo cuando investigaba presuntas actividades ilícitas de Edinson Fernández Pérez en la zona de La Pampa, información que tenía previsto publicar en un reportaje en los próximos días. Ante la gravedad de lo ocurrido, decidió suspender la emisión de su programa televisivo hasta el lunes.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Calloquispe enfrenta hostigamientos por su labor. Desde el 2013, ha sido víctima de agresiones físicas, robos y acoso constante. En 2023, denunció que más de 200 personas lo amenazaron de muerte y que su vivienda y redes sociales fueron blanco de ataques.